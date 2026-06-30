Anthropic lanza un modelo menos caro cuando aumentan los costos de la IA

Anthropic publicó el martes un nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) menos oneroso que sus productos más avanzados pero con un rendimiento similar, en un contexto de fuerte aumento de los costos de la IA.

El modelo Sonnet 5 ofrece también una "capacidad mucho menor de efectuar tareas peligrosas de ciberseguridad que los modelos Opus", asegura la empresa con sede en San Francisco en un documento.

Esta afirmación se da luego de que el gobierno estadounidense obligó a Anthropic a restringir el acceso a su IA más potente, Mythos 5, y a suspender otro modelo destacado del grupo, el Fable 5, por temor a que se utilicen para ciberataques.

El Sonnet 5 es el último de la familia Sonnet, una gama de interfaces rápidas y más baratas, recomendadas para aplicaciones cotidianas más que para tareas de investigación.

La gama Sonnet es menos potente y sofisticada que la otra gran línea de productos de Anthropic, Opus, o que los modelos de vanguardia Mythos 5 y Fable 5. Todos forman parte de Claude, el nombre genérico de la IA de Anthropic.

Tras un periodo de promoción que se prolongará hasta finales de agosto, Sonnet 5 se facturará a un precio un 40% inferior al de Opus 4,8, el modelo para el público en general más potente de Anthropic.