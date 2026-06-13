Anthropic suspende el acceso a dos de sus modelos de IA por orden de EE.UU.

Anthropic suspendió el viernes el acceso a dos de sus modelos de inteligencia artificial para cumplir con una orden de seguridad nacional de Estados Unidos.

Apenas tres días después de lanzar al público Fable 5, la empresa dijo en una publicación en su página web que recibió una directiva gubernamental que prohíbe a todos los ciudadanos extranjeros acceder a este modelo y a Mythos 5 por motivos de "seguridad nacional".

La orden alcanza incluso a los empleados extranjeros de Anthropic.

"El efecto de esta orden es que debemos desactivar de forma inmediata Fable 5 y Mythos 5 para todos nuestros usuarios a fin de garantizar el cumplimiento", declaró la empresa.