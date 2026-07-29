Ya es oficial: la CBP inaugura un nuevo puente y revela consejos para cruzar la frontera de Estados Unidos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) anunció la apertura del Puente Internacional Gordie Howe, que conecta la ciudad de Detroit, en Michigan, Estados Unidos, con Windsor, en Ontario, Canadá. Con una extensión de 1,5 millas (2,4 kilómetros), según las autoridades, la vía busca mejorar la movilidad y reducir costos logísticos, pero recomiendan a quienes vayan a cruzar estar informados y preparados.

Puente Gordie Howe: recomendaciones de la CBP para cruzar entre Detroit y Windsor

El puente abrió al tránsito vehicular el 27 de julio, mientras que la senda para peatones y ciclistas comenzará a funcionar el 5 de agosto. La CBP emitió un comunicado para brindar algunos consejos a los viajeros que utilizarán esta vía.

Las autoridades estadounidenses señalaron que los usuarios deben anticipar un tráfico intenso y que, para reducir las demoras en el puerto de entrada, los viajeros deben cumplir con las siguientes recomendaciones:

Tener disponibles los documentos de viaje necesarios , como su pasaporte estadounidense, tarjeta de algún programa de viajero confiable o tarjeta de residente permanente válida.

, como su pasaporte estadounidense, tarjeta de algún programa de viajero confiable o tarjeta de residente permanente válida. Declarar con precisión todos los productos, bebidas alcohólicas y artículos agrícolas que se lleven consigo.

Declarar el dinero o los instrumentos monetarios que superen los US$10.000.

Para obtener más información, las autoridades recomiendan ingresar al sitio web CBP.gov/travel para consultar en detalle los requisitos documentales vigentes, especificaciones sobre artículos prohibidos y tiempos de espera estimados.

El Puente Internacional Gordie Howe cuenta con un sendero multiusos para transitar en bicicleta o a pie CBP

Formulario I-94 y ESTA: requisitos para entrar a EE.UU. por el puente Gordie Howe

A los extranjeros que ingresen a Estados Unidos por el Puente Internacional Gordie Howe la CBP les recordó que es necesario solicitar el Formulario I-94 disponible en línea o a través de la aplicación móvil CBP Link.

El Formulario I-94 registra la llegada y la salida de cada visitante extranjero, así como las condiciones de su admisión en Estados Unidos. Quienes lo tramitan con anticipación pueden experimentar tiempos de procesamiento más rápidos al llegar al cruce fronterizo terrestre.

A su vez, los viajeros del programa de exención de visa deben obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) antes de solicitar su ingreso en el puerto de entrada.

Puente Gordie Howe: carriles, peajes y fecha de apertura para peatones y ciclistas

De acuerdo con la CBP, el Puente Internacional Gordie Howe en la zona fronteriza estadounidense cuenta con 20 carriles para pasajeros, 15 carriles comerciales, un carril exclusivo para autobuses y una senda peatonal y ciclista.

Las tarifas de peaje autorizadas, de acuerdo con la página web del puente fronterizo, son:

Vehículo personal : US$5,75

: US$5,75 Vehículo particular con remolque : US$5,75 más US$5,75 por remolque

: US$5,75 más US$5,75 por remolque Vehículos comerciales y de pasajeros de gran tamaño : US$8,75 por eje

: US$8,75 por eje Vehículos peligrosos y de gran tamaño : US$8,75 por eje

: US$8,75 por eje Peatones y bicicletas: gratuito

El Puente Internacional Gordie Howe conecta a Detroit en Estados Unidos con Windsor en Canadá gordiehoweinternationalbridge.com

Ya sea que se cruce el puente fronterizo en un vehículo particular o comercial, o bien en bicicleta o a pie, se requiere un documento válido de viaje.

Finalmente, de acuerdo con AP, el puente lleva el nombre de Gordie Howe, un ícono canadiense conocido como “Mr. Hockey” que lució el número 9 mientras jugaba para los Detroit Red Wings de la NHL. Falleció en 2016.