Anthropic utilizará centros de datos de SpaceX para su IA

Anthropic anunció el miércoles una alianza con SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk, para utilizar toda la capacidad de cómputo de su centro de datos Colossus One, dedicado hasta ahora a la inteligencia artificial (IA) del multimillonario estadounidense.

Este nuevo acuerdo permitirá a Anthropic duplicar los límites de uso de Claude Code para sus suscriptores de los planes Pro, Max, Team y Enterprise, indicó Ami Vora, directora de productos de la compañía.

La empresa está bajo fuertes presiones para atender la creciente demanda en su competencia con OpenAI, el creador del ChatGPT.

"Estamos haciendo esto posible al ampliar nuestras alianzas de computación. Nos asociamos con SpaceX para utilizar toda la capacidad de su centro de datos Colossus One, y estamos invirtiendo esto directamente en beneficio de los desarrolladores individuales y de los pequeños equipos", declaró sobre el escenario de la conferencia anual para desarrolladores de Anthropic en San Francisco.