Demócratas quieren abolir el ICE: el plan para reemplazarlo por una agencia del Departamento de Justicia

Un grupo de legisladores demócratas en el Congreso de Estados Unidos inició una ofensiva para bloquear los fondos del Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) con el objetivo de desmantelar la institución. La propuesta, liderada por el congresista de California, Ro Khanna, busca reemplazar la agencia actual por un nuevo organismo que opere bajo la jurisdicción directa del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Ro Khanna impulsa un plan para reemplazar ICE por una agencia bajo el DOJ

Según explicó Khanna en una entrevista con la agencia EFE, el rechazo al presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se debe a un incremento sin precedentes en los recursos de ICE.

Ro Khanna se refirió sobre el ICE y justificó su posible abolición

“Necesitamos votar para recortar los fondos. Francamente, necesitamos demoler ICE y empezar una nueva agencia federal que esté bajo el Departamento de Justicia“, sentenció el legislador. Por otro lado, calificó de “inaceptable” que cualquier miembro de su partido apoye lo que denomina un “presupuesto hinchado”.

El presupuesto de ICE por US$75.000 millones que cuestionan los demócratas

De acuerdo con la información difundida por Telemundo 52, la fuerza operativa de ICE creció un 120%. Se contrataron 12.000 nuevos agentes, hasta alcanzar un total de 22.000 efectivos en todo el país norteamericano.

Este crecimiento responde a una legislación firmada por el presidente Donald Trump en 2025, que busca convertir a la agencia en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos.

Los detalles financieros revelados por los legisladores demócratas son más que contundentes:

El presupuesto estimado de la agencia ascendería a US$75.000 millones .

. A sus recursos habituales de US$10.000 millones anuales, se sumarían otros US$18.000 millones por año durante un período de cuatro años.

Renee Good y el crecimiento del apoyo a abolir ICE en Estados Unidos

Khanna argumentó que los demócratas no pueden ser cómplices de una entidad acusada de cometer “atroces violaciones de derechos humanos” tanto contra inmigrantes como contra ciudadanos estadounidenses.

Cabe destacar que la presión política para abolir la agencia se intensificó tras la muerte de Renee Good, una ciudadana estadounidense de 37 años que falleció el 7 de enero en Minneapolis tras recibir varios disparos de un agente migratorio durante un operativo.

Renee Nicole Good, la mujer asesinada por un agente del ICE en Minneapolis

Tras el fallecimiento de Good, una encuesta de YouGov, publicada el 13 de enero, reveló que por primera vez el 46% de los estadounidenses apoya la abolición de ICE, frente a un 43% que se opone.

Qué es el ICE Dashboard que lanzaron los demócratas del Comité de Vigilancia

Como parte de esta estrategia, los demócratas del Comité de Vigilancia del Congreso lanzaron una herramienta digital denominada “ICE Dashboard”.

Se trata de un sitio web diseñado para que las personas puedan denunciar presuntos abusos a los derechos humanos cometidos por agentes migratorios en comunidades o centros de detención.

La APP busca investigar posibles excesos en el uso de la fuerza durante operativos de inmigración ICE

El compromiso de los líderes progresistas es iniciar investigaciones formales si recuperan el control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre. El foco principal de estas pesquisas sería la muerte de migrantes bajo custodia. “Si ven violaciones a derechos humanos, vengan al sitio del Comité de Vigilancia, repórtenlo y lo investigaremos”, prometió Khanna, quien busca finalmente abolir el ICE.