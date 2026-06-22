Antoine Semenyo, hombre clave de Ghana y amenaza interna para Inglaterra

Antoine Semenyo sabe mejor que la mayoría sobre qué esperar de Inglaterra en el Mundial. Contra todos los pronósticos, el delantero ghanés busca liderar a las Estrellas Negras el martes hacia una victoria frente al país en el que nació

El extremo del Manchester City podría desempeñar un papel clave en Boston, donde Ghana intentará alcanzar la fase de eliminación directa por primera vez desde la carrera del equipo hasta los cuartos de final de 2010

La selección ghanesa necesitó un gol en el tiempo añadido para imponerse por la mínima a Panamá en su debut en el Grupo L

Semenyo está en una posición única para comprender la tarea que tiene por delante contra Inglaterra, que cuenta con tres defensas del City —John Stones, Nico O'Reilly y Marc Guehi— en su convocatoria

"Tengo muchas ganas de afrontar este reto", dijo el atacante. "Todos en la selección de Ghana lo esperan con ilusión y queremos demostrar algo, así que siento que voy a dejar ese mensaje ahí"

Semenyo disputa su segundo Mundial, esta vez como un goleador consagrado de la Premier League, pero estuvo cerca de abandonar su sueño de convertirse en futbolista profesional

Cuatro años pueden transformar una carrera en el balompié, como subraya el ascenso meteórico del jugador citizen desde la eliminación de Ghana en la fase de grupos en Catar

"Nunca iba a rechazar" a Ghana

Limitado a solo 19 minutos repartidos en dos apariciones como suplente en el Mundial de 2022, dio el salto a la liga inglesa apenas un mes después al fichar por el Bournemouth procedente del Bristol City

A sus 26 años, casi no ha vuelto la vista atrás. Su espectacular progresión oculta una trayectoria marcada por el rechazo que lo llevó a plantearse una carrera completamente distinta

Tras tres años en el Bournemouth, el City activó su cláusula de rescisión en enero en un acuerdo valorado en unos 86 millones de US$, imponiéndose a la competencia del Liverpool, el Manchester United, el Chelsea y el Tottenham

Semenyo se ganó rápidamente a la afición del City, firmando uno de los grandes goles en la final de la FA Cup con un audaz taconazo que aseguró la victoria por 1-0 sobre el Chelsea en Wembley

Hubo un toque de ironía en ese momento: él nació a tiro de piedra de Stamford Bridge, el estadio de los Blues, en el oeste de Londres

A pesar de haber pasado toda su vida en Inglaterra, Semenyo afirmó que nunca tuvo dudas acerca de representar a Ghana, el país de sus padres

"Viviendo en Inglaterra, recibes comentarios del tipo: 'Deberías representar a Inglaterra'. Pero nunca fue una conversación que realmente tuviera. Ghana se interesó por mí cuando tenía 19 o 20 años, así que nunca iba a rechazarla", dijo a la FIFA

Fútbol en la sangre

El carácter y la resiliencia de Semenyo se forjaron durante su juventud. Tras ser rechazado por Arsenal, Tottenham, Crystal Palace y Millwall, se alejó del fútbol durante un año

Pero el balompié corre por sus venas. Su padre, Larry, jugó junto al exdelantero del Leeds Tony Yeboah en la primera división de Ghana, mientras que su hermano menor, Jai, pertenece a las filas del Lorient de Francia

Semenyo fue atraído de vuelta a una academia juvenil y finalmente dio el salto al fútbol profesional, llamando la atención de varios clubes mientras estudiaba ciencias del deporte

Eligió al Bristol City y firmó su primer contrato justo después de cumplir 18 años. Las oportunidades no llegaron fácilmente. El club lo cedió varias veces al inicio de su carrera antes de que lograra hacerse un hueco en el primer equipo

Su debut con Ghana llegó en junio de 2022 y, finalmente, se ganó su fichaje en la Premier League, donde se ha consolidado como uno de sus extremos más peligrosos a las órdenes de Andoni Iraola

Todavía no toca techo

Pep Guardiola cree que sus mejores años aún están por venir

"He aprendido mucho de él (Guardiola)", dijo Semenyo tras la victoria contra Panamá. "Es increíble, uno de los mejores entrenadores del mundo, y me alegra poder decir que trabajé con él durante seis meses"

La llegada de Semenyo al City confirmó su reputación como uno de los atacantes más temibles del fútbol inglés, pero él no olvida todo el esfuerzo que le llevó llegar hasta donde está

"Es mi mentalidad ahora. Tengo que ser resiliente. Tengo que trabajar más duro que el de al lado. Siempre he tenido eso, toda mi vida. Me da ese plus de garra, ese punto extra de agresividad", afirmó a Sky Sports el año pasado

Ahora, es el hombre que pretende descarrilar la campaña de Inglaterra en el Mundial