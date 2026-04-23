Anuncian en EE.UU. medidas contra estafas en línea en Asia

Estados Unidos anunció este jueves una serie de medidas, entre ellas jugosas recompensas, contra presuntos miembros de una extensa red de estafas en línea en el sudeste asiático.

Birmania y Camboya, especialmente en las zonas fronterizas con Tailandia, albergan complejos de gran tamaño que emplean de manera forzosa a miles de personas de diversas nacionalidades, a menudo chinas, para llevar a cabo estafas en línea.

La mayoría de estos sitios están controlados por grupos criminales chinos, algunos de cuyos líderes han sido extraditados a su país y ejecutados.

El Departamento de Estado ofreció este jueves una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la incautación o recuperación de dinero procedente del blanqueo de capitales relacionado con estafas perpetradas desde centros en Tai Chang, Birmania.

Además, ofreció hasta 4 millones de dólares por información que conduzca a la detención de Daren Li, un ciudadano chino que se declaró culpable en 2024 ante tribunales estadounidenses de blanqueo de capitales procedentes de estafas con criptomonedas, pero que abandonó el país antes de que se anunciara su condena.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su parte, anunció sanciones financieras contra el senador camboyano Kok An, acusado de "controlar centros de estafa" en su país, así como contra 28 personas y entidades presuntamente pertenecientes a esta red.

Los anuncios se realizaron simultáneamente con una conferencia de prensa conjunta de la fiscal federal de Washington Jeanine Pirro.

Pirro dio cuenta de una acusación formal contra dos ciudadanos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wen Jie, sospechados de dirigir un centro de estafa en Birmania y, tras su desmantelamiento, intentar establecer otro en Camboya.

Estos dos hombres se encuentran actualmente detenidos en Tailandia por infracciones migratorias, indicó, y añadió que espera llevarlos a juicio en Estados Unidos.

"Me reuní con funcionarios tailandeses ayer (miércoles) y estamos trabajando para traerlos aquí", declaró.

Washington estima que los estadounidenses perdieron más de 7.200 millones de dólares en 2025 debido a estafas de este tipo originadas en el sudeste asiático.