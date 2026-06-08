Se vienen más lluvias y hay alerta de inundaciones para millones de personas en EE.UU.

La posibilidad de inundaciones será una de las principales preocupaciones meteorológicas de este lunes. Millones de personas permanecen bajo alertas de vigilancia por anegamientos debido a las lluvias persistentes que afectan amplias zonas del centro y sur. Al mismo tiempo, en el Pacífico oriental, la recién formada tormenta tropical Boris avanzará cerca de la costa sur de México.

Inundaciones repentinas amenazan a Tennessee, Alabama y Missouri

De acuerdo con FOX Weather, algunas de las áreas más expuestas al riesgo de inundaciones incluirán partes de Tennessee, Alabama y Missouri, donde las vigilancias por anegamientos permanecerán vigentes al menos hasta la noche del lunes.

Satélite De La NOAA Hoy Sobre EE.UU.

Muchas de estas regiones ya registraron precipitaciones significativas durante los últimos días, lo que dejó los suelos saturados y con menor capacidad para absorber nuevas lluvias.

Los especialistas prevén que entre el lunes y el martes continúen desarrollándose múltiples rondas de tormentas desde las Llanuras hasta el valle del Mississippi y los Grandes Lagos superiores.

Las ciudades ubicadas entre el valle del Mississippi, el valle de Tennessee y el valle de Ohio se encontrarán entre las más expuestas a este escenario. Entre ellas aparecen Nashville y St. Louis, donde el riesgo de inundaciones repentinas seguirá siendo motivo de vigilancia durante el comienzo de la semana.

Los pronósticos citados por FOX Weather indican que entre Texas, Indiana y Georgia podrían acumularse de forma generalizada entre una y dos pulgadas (2,5 y cinco centímetros) de lluvia hasta el martes.

Tormentas severas en las Grandes Llanuras durante este lunes

Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), este lunes existirá un riesgo leve de tormentas severas sobre sectores de las Llanuras Centrales.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) emitió un Riesgo Leve de tormentas severas para las Llanuras Centrales SPC

Los meteorólogos anticipan el desarrollo de tormentas dispersas capaces de producir granizo de gran tamaño, ráfagas destructivas de viento y algunos tornados aislados. Las condiciones más favorables para la organización de estos sistemas se ubicarán desde la zona de las Montañas Rocosas hacia las Llanuras Centrales.

Durante la tarde, se espera que las tormentas comiencen a desarrollarse sobre el este de Colorado y posteriormente se desplacen hacia áreas de las llanuras adyacentes. De acuerdo con el SPC, las amenazas principales incluirán:

Granizo grande y muy grande, con piedras que podrían superar las dos pulgadas (cinco centímetros) de diámetro.

Ráfagas de viento severas que podrían exceder las 70 millas por hora (113 km/h).

Posibles tornados aislados.

Actividad eléctrica frecuente.

Los especialistas señalaron que el noreste de Colorado será una de las zonas donde podrían desarrollarse superceldas capaces de generar los fenómenos más intensos durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Kansas y las llanuras centrales bajo vigilancia

La información difundida por el Centro de Predicción de Tormentas también indica que una masa de aire muy cálida, húmeda e inestable favorecerá el desarrollo de tormentas sobre sectores de Kansas y otras áreas de las Llanuras Centrales.

Los modelos meteorológicos sugieren que algunas células tormentosas aisladas podrían intensificarse rápidamente durante la tarde. En caso de alcanzar suficiente organización, tendrían potencial para producir granizo de gran tamaño y ráfagas extremadamente fuertes.

Además, partes del valle medio del Mississippi podrían registrar tormentas con ráfagas intensas durante las últimas horas de la tarde y la noche.

Riesgo de inundaciones repentinas por lluvias intensas en el centro de Estados Unidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que una amplia corriente de humedad avanzará hacia el norte sobre el valle del Mississippi y favorecerá lluvias abundantes acompañadas de tormentas eléctricas.

El NWS determinó un Riesgo Leve de lluvias excesivas para las cuencas media y baja del Mississippi, el valle de Tennessee, el valle de Ohio y porciones de las Llanuras Centrales y del Sur NWS

Como consecuencia, este lunes existirá un riesgo leve de precipitaciones excesivas en sectores del valle medio y bajo del Mississippi, el valle de Tennessee y partes de las Llanuras Centrales y del Sur.

Las autoridades meteorológicas prevén que las lluvias más intensas puedan provocar inundaciones repentinas localizadas, especialmente en:

Zonas urbanas

Carreteras

Arroyos pequeños

Áreas bajas con drenaje deficiente

La amenaza continuará durante las próximas horas y se extenderá hacia algunas regiones del valle de Ohio y del valle de Tennessee.

La tormenta tropical Boris se formó frente a México

Por otra parte, FOX Weather informó que la tormenta tropical Boris se formó durante la madrugada de este lunes en el Pacífico oriental, aproximadamente a 85 millas (137 kilómetros) al sureste de Acapulco, en México.

El sistema presentará vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (64 km/h) y avanzará hacia el noreste a una velocidad cercana a las cinco millas por hora (ocho km/h). Los pronósticos indican que Boris podría tocar tierra durante la tarde de este lunes y descargar cantidades significativas de lluvia sobre sectores del sur mexicano.

Algunas zonas podrían acumular hasta 12 pulgadas (30 centímetros) de precipitaciones, una situación que incrementará considerablemente el riesgo de inundaciones repentinas potencialmente peligrosas para la vida.

La Tormenta Tropical Boris Desde El Satélite De La NOAA

Amanda perdió fuerza mientras otro sistema tropical es vigilado

La información publicada por FOX Weather señala que Amanda, la primera tormenta nombrada de la temporada en el Pacífico oriental, ya se debilitó y se convirtió en un sistema postropical sobre aguas abiertas durante el domingo.

Mientras tanto, más al sur, cerca de Centroamérica, los especialistas mantienen bajo observación al sistema identificado como Invest 92E. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) considera que existe una alta probabilidad de que evolucione hacia una depresión tropical en los próximos días.

Si ese desarrollo se concreta, las lluvias intensas podrían afectar a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta mediados de semana, con potencial para provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.