El mapa con la trayectoria en vivo de la tormenta tropical Boris: avanza la temporada de huracanes 2026

La actividad ciclónica en el Océano Pacífico ganó intensidad con la formación de la tormenta tropical Boris, un sistema ubicado frente a la costa sur de México. Mientras el fenómeno avanza hacia tierra firme, los meteorólogos siguen de cerca su evolución debido al riesgo de lluvias intensas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Tormenta tropical Boris en vivo: ubicación actual y posible impacto en Guerrero

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Boris fue oficialmente clasificada como tormenta tropical durante la madrugada del lunes 8 de junio tras mostrar mayor organización interna y un aumento de tormentas alrededor de su centro.

La Tormenta Tropical Boris Desde El Satélite De La NOAA

Los especialistas del NHC señalaron que la tormenta se acerca gradualmente al litoral mexicano. Según la trayectoria pronosticada, Boris girará hacia el norte durante el día y posteriormente hacia el noroeste durante la noche. Bajo este escenario, el centro del fenómeno alcanzaría la costa del estado de Guerrero entre la tarde y la noche del lunes.

Las previsiones oficiales muestran que el ciclón permanecerá sobre el sur de México durante las próximas horas antes de debilitarse rápidamente una vez que interactúe con el terreno montañoso.

sobre el durante las próximas horas antes de una vez que interactúe con el terreno montañoso. Los pronósticos indican que el sistema podría degradarse a depresión tropical durante la mañana del martes y disiparse completamente durante la tarde de ese mismo día.

Temporada de huracanes del Pacífico 2026: vientos, presión y fuerza de Boris

Según el boletín de pronóstico emitido por el Centro Nacional de Huracanes, Boris presenta una presión mínima central estimada de 1002 milibares.

El NHC clasificó oficialmente al sistema como tormenta tropical tras registrar una notable mejora en su organización interna NHC

Los vientos máximos sostenidos alcanzan las 40 millas por hora (64 km/h), mientras que las ráfagas más intensas llegan a las 52 millas por hora (83 km/h).

Aunque los meteorólogos no descartan un fortalecimiento limitado antes del impacto en tierra, consideran poco probable una intensificación importante.

Los análisis satelitales muestran extensas áreas de tormentas eléctricas y bandas de lluvia organizadas alrededor del centro. En mar abierto, el fenómeno genera oleaje significativo, con alturas máximas cercanas a los 13 pies (cuatro metros).

México bajo alerta por Boris: lluvias, inundaciones repentinas y deslaves

La principal preocupación asociada a Boris no son sus vientos, sino las precipitaciones que acompañan al sistema. El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las lluvias de la tormenta afectarán sectores del sur de México durante los próximos días.

Los acumulados podrían generar inundaciones repentinas potencialmente mortales, especialmente en regiones donde los suelos ya presentan altos niveles de humedad.

Las autoridades meteorológicas también alertaron sobre el riesgo de deslizamientos de tierra en áreas montañosas. Estados con zonas de relieve pronunciado, como Guerrero y regiones cercanas del sur mexicano, podrían experimentar condiciones particularmente peligrosas conforme las bandas de lluvia se desplacen tierra adentro.

Los modelos de trayectoria oficial prevén que el ciclón efectúe un giro y toque tierra en el litoral de Guerrero entre la tarde y la noche de este lunes NHC

Además, el organismo indicó que las condiciones de tormenta tropical llegarán a la costa dentro de las áreas bajo advertencia durante la jornada del lunes, lo que coincidirá con el acercamiento del centro del ciclón al litoral.

Pacífico oriental: el sistema EP92 tiene 90% de probabilidad de desarrollo

Mientras Boris concentra la atención inmediata, los meteorólogos vigilan otra zona de baja presión identificada como EP92 frente a las costas de Centroamérica.

De acuerdo con el informe sobre perspectivas tropicales del Centro Nacional de Huracanes, este sistema muestra una organización cada vez más evidente.

Las condiciones ambientales son consideradas favorables para un fortalecimiento adicional y existe una alta probabilidad de que evolucione a depresión tropical en el corto plazo.Las proyecciones oficiales le asignan un 90% de probabilidad de desarrollo tanto en 48 horas y en siete días.

Actualmente, el sistema se desplaza lentamente hacia el norte y posteriormente hacia el noroeste, acercándose a sectores costeros de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

Los meteorólogos advierten que este fenómeno también podría producir lluvias torrenciales e inundaciones repentinas peligrosas durante la primera mitad de la semana.