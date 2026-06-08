Trump va al Garden y cancela el watch party del juego tres: lo que deben saber los fanáticos de los Knicks

La expectativa por el regreso de los New York Knicks al Madison Square Garden para disputar su primer partido como locales en unas Finales de la NBA en casi tres décadas quedó atravesada por un factor ajeno al básquetbol: la confirmación de la presencia del presidente Donald Trump en el tercer juego de la serie contra los San Antonio Spurs.

Donald Trump en el Madison Square Garden: por qué se canceló el watch party de los Knicks

Según informó Gothamist, la fiesta pública que estaba prevista en las inmediaciones del Madison Square Garden para el tercer partido de las finales no se realizará debido a los requerimientos de seguridad vinculados con la visita presidencial.

Los Knicks se preparan para las finales

La decisión fue tomada en coordinación entre el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

De acuerdo con un portavoz del NYPD citado por Gothamist, la medida responde exclusivamente a la presencia de Trump durante el encuentro. Las autoridades esperan que los eventos al aire libre alrededor del estadio puedan reanudarse para el cuarto partido de la serie, programado para el miércoles 10 de junio.

Ante la cancelación del watch party original, la administración municipal anunció la incorporación de un nuevo espacio en Bryant Park. Allí podrán reunirse hasta 5000 personas para seguir el partido de manera gratuita, aunque será necesario registrarse previamente. Además, también seguirán activos los puntos previstos en Central Park y en Brooklyn Bowl.

Knicks vs. Spurs: el regreso de Nueva York a unas Finales de la NBA como local

El tercer juego representa una fecha especial para la franquicia neoyorquina. Los Knicks disputan unas Finales de la NBA por primera vez desde 1999 y buscan conquistar su primer campeonato desde 1973.

Los New York Knicks vuelven a su estadio con la oportunidad de acercarse a un título que no consiguen desde el año 1973 Eric Gay - AP

Después de comenzar la serie con dos victorias consecutivas sobre los Spurs, el conjunto neoyorquino regresa a casa con ventaja de 2-0.

El calendario oficial de la NBA indica que el tercer encuentro se jugará el lunes 8 de junio a las 20.30 hs (hora del Este), mientras que el cuarto está previsto para el miércoles 10 de junio en el mismo horario.

Hasta el momento, los resultados de la serie son los siguientes:

Juego 1: Knicks 105, Spurs 95.

Juego 2: Knicks 105, Spurs 104.

Si la definición se extiende más allá de cuatro encuentros, los equipos continuarán enfrentándose hasta un eventual séptimo partido el 19 de junio.

Trump en el Juego 3 de las Finales NBA: el antecedente inédito que citó la liga

Días antes del encuentro, la agencia Associated Press informó que Trump había aceptado una invitación del propietario de los Knicks, James Dolan, para asistir a un partido de las finales.

Durante una conversación con periodistas en la Oficina Oval, el mandatario confirmó que planeaba estar presente en el tercer juego y no descartó asistir también al cuarto.

La propia NBA señaló que, según sus registros, ningún presidente en ejercicio asistió anteriormente a un partido de las Finales de la NBA. De concretarse su presencia, se trataría de un hecho sin precedentes para la liga.

La fiesta pública (watch party) originalmente programada en las inmediaciones del Madison Square Garden debió suspenderse por disposición del Servicio Secreto Ross D. Franklin - AP

Medidas de seguridad reforzadas para los aficionados de los Knicks

La visita presidencial tendrá consecuencias directas para quienes consiguieron entradas para el partido. Según informó Gothamist, los asistentes deberán atravesar controles de seguridad más estrictos de lo habitual.

Los Knicks y el Servicio Secreto comunicaron que no se permitirá el ingreso de bolsos al estadio. También estarán prohibidos los palos para selfies, las armas, los recipientes de vidrio y otros objetos incluidos en la lista oficial de restricciones difundida por las autoridades federales.

Además, los espectadores deberán someterse a procedimientos de inspección similares a los utilizados en los aeropuertos. La organización recomendó llegar al menos dos horas antes del inicio del encuentro para evitar demoras.