Apagones, vuelos cancelados, supermercados vacíos: una gran tormenta invernal azota EE. UU.

Unos 700.000 clientes de la red eléctrica se encontraban sin servicio el domingo en Estados Unidos, donde una gran tormenta invernal avanzaba desde el sur y centro hacia el noreste del país con temperaturas gélidas que paralizaron el transporte y provocaron un frenesí de abastecimiento.

En total, 20 estados, así como la capital estadounidense, Washington, han declarado el estado de emergencia.

"Los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar", señaló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS en inglés).

El sitio de monitoreo PowerOutage.com mostraba a más de 700.000 clientes sin electricidad el domingo por la mañana, principalmente en el sur del país, donde la tormenta comenzó el sábado.

Casi 250.000 clientes residenciales y comerciales estaban sin luz en Tennessee, mientras que Texas, Misisipi y Luisiana, donde este tipo de tormentas son poco comunes, registraban cada uno más de 100.000 cortes de energía.

Decenas de miles de hogares también estaban afectados en Kentucky (centro-este) y Georgia (sureste).

Las autoridades desde Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York instaron a los residentes a quedarse en casa debido a las condiciones peligrosas.

"Eviten las carreteras salvo que sea absolutamente necesario", publicó la División de Manejo de Emergencias de Texas en X.

Se reportaron nevadas en todo el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunos lugares ya registraban 20 centímetros de nieve acumulada la noche del sábado, indicó el NWS.

- Vuelos cancelados y supermercados vacíos -

Los residentes de Washington despertaron con una capa de varios centímetros de nieve en aceras y carreteras, y se prevé una transición a aguanieve más tarde en el día.

El presidente Donald Trump, quien afrontaba la tormenta en la Casa Blanca, dijo el sábado en su plataforma Truth Social: "Seguiremos monitoreando y manteniendo el contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y manténganse abrigados!".

Las oficinas federales estarán cerradas de forma preventiva el lunes.

Varios aeropuertos en Washington, Filadelfia y Nueva York tenían casi todos los vuelos del día cancelados.

Más de 14.000 vuelos con destino y origen en Estados Unidos fueron cancelados durante el fin de semana, y miles más sufrieron retrasos, según el sitio especializado FlightAware.

El NWS advirtió que el hielo podría causar "cortes de electricidad de larga duración, daños a árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables".

Numerosos supermercados tenían los estantes vacíos ante los pronósticos meteorológicos.

La tormenta, calificada de "inusualmente extensa y de larga duración" por el NWS, es causada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá.

Los científicos señalan que las perturbaciones del vórtice polar, que envían estas masas de aire ártico hacia Estados Unidos, se han vuelto más frecuentes en los últimos 20 años.

Esto podría deberse al calentamiento relativamente rápido del Ártico, que debilita la franja de vientos que normalmente aísla la atmósfera sobre esta zona polar de Norteamérica.

Las bajas temperaturas que se esperan después de la tormenta pueden durar hasta una semana, con mínimas de sensación térmica pronosticadas incluso por debajo de -45ºC en algunos lugares.