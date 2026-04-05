Cuánto cuesta una casa contenedor en EE.UU. en abril 2026
El mercado de este tipo de propiedades presenta rangos de precios variables, que dependen del tipo de estructura o sus amenidades
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Para los interesados en una casa contenedor en Estados Unidos, existe un amplio rango de precios en este tipo de viviendas para abril de 2026. Las variaciones dependen de distintos factores, como la ubicación, el tipo de proyecto y el tamaño. El mercado presenta diversas opciones para los consumidores estadounidenses.
Una casa contenedor puede costar entre 25.000 y 250.000 dólares en EE.UU.
De acuerdo con la recopilación de precios que llevó a cabo Home Guide, aunque la cifra final puede modificarse considerablemente según las variables, estos son los costos estimados según el tamaño:
- Modelos prefabricados básicos. Son la opción más accesible, ya que se componen de una unidad aislada, únicamente con baño y electricidad. Suelen tener tamaños de entre 20 y 40 pies (6 y 12 metros). En este rango, los precios se mueven entre US$12.000 y US$18.000, sin contar la instalación y el transporte.
- Casa de un solo contenedor. Equivalente a lo que sería un estudio y con un tamaño de entre 160 y 320 pies cuadrados (14 y 29 metros cuadrados), tiene un costo de entre US$20.000 y US$80.000.
- Casas de varios contenedores. Tienen entre tres y cinco unidades y espacios que varían entre 960 y 1600 pies cuadrados (89 y 148 metros cuadrados). Oscilan entre costos de US$80.000 y US$250.000.
Cuánto es el costo del pie cuadrado para una casa contenedor en EE.UU.
Más allá de las variables y del movimiento que puede tener el mercado, la guía sostiene que en abril este tipo de viviendas tiene un costo estimado de entre US$150 y US$300 por pie cuadrado.
Al hacer la conversión de unidad, esto da como resultado un rango de entre US$1600 y US$3200 por metro cuadrado, de acuerdo con los valores que presentan actualmente las casas terminadas.
Otras guías de fabricantes, como Cammihouse, estiman costos más bajos (US$450–900 por m²), generalmente asociados a estructuras base o proyectos sin acabados completos.
Al igual que en las cifras anteriores, se trata de rangos orientativos que contienen muchas variaciones.
Cuáles son los factores que pueden modificar el costo de una casa contenedor en EE.UU.
Además de los rangos de precios, Home Guide también explicó cuáles son las variables que pueden modificar el valor final de una casa contenedor.
Estos incluyen distintos factores, tanto de las características de las unidades como de sus alrededores:
- Su ubicación. Además del valor de la propiedad, leyes locales, que pueden incluir permisos y cimentación, y otras cuestiones como conexiones a servicios pueden hacer subir el precio final. Concretamente, se estima hasta un 25% extra sobre el costo del módulo.
- Tipo de proyecto. Por ejemplo, un módulo prefabricado estándar cuesta menos que una vivienda hecha a medida. Dentro de ese ítem, cada detalle de la casa puede modificar el precio.
- Estado del contenedor y acabados. Los materiales que se usen para las casas pueden abaratar o subir los costos.
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