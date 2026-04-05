Un hombre atropelló a una multitud en un festival en Estados Unidos: al menos 15 heridos

Un conductor atropelló a los asistentes de un desfile en una zona rural del estado de Luisiana, en Estados Unidos, e hirió a quince personas, algunos de ellos de gravedad. El episodio ocurrió este sábado por la tarde. El hombre quedó detenido mientras avanzan las pericias para determinar cómo y por qué se produjo el hecho. Según las primeras evaluaciones, no se trataría de una acción deliberada.

El incidente se registró alrededor de las 14.30 (hora local), cuando un hombre, identificado como Todd Landry, de 57 años, avanzó con su auto sobre personas que participaban de un desfile vinculado al Festival de Año Nuevo Lao, según informó CNN en Español.

Personas que se encontraban en el festival filmaron la situación

De acuerdo con la policía estatal, el conductor presentaba signos de haber consumido alcohol u otras sustancias al momento del impacto. Tras ser arrestado, fue trasladado a una cárcel local y actualmente enfrenta cargos por manejar bajo los efectos de alcohol, causar lesiones por negligencia, conducción imprudente y posesión de un envase abierto de bebida alcohólica, según informaron las autoridades policiales.

“No parece ser un acto intencional”, declaró Rebecca Melancon, portavoz del sheriff. Además, se solicitó la intervención de la policía estatal para reforzar la investigación y colaborar con el operativo desplegado en la zona.

El vehículo manejó hacia el lugar donde se encontraba la gente que había asistido al festival

Desde la organización del festival informaron que todos los recursos de seguridad fueron redirigidos hacia la escena, lo que obligó a cancelar los espectáculos musicales previstos para la noche del sábado. Sin embargo, los organizadores señalaron que evaluarán la continuidad de las actividades del domingo en función de la disponibilidad de personal de seguridad, con la posibilidad de limitar la programación a servicios religiosos y puestos comerciales. También expresaron su acompañamiento a las víctimas.

La embestida del vehículo hirió a, por lo menos, 15 personas

Testigos describieron escenas de confusión. Según informó CNN en Español uno de los asistentes indicó que el vehículo se aproximó lentamente al desfile antes de acelerar y atropellar a las personas. El impacto también alcanzó a un carrito de golf, cuyos ocupantes debieron ser trasladados a centros de salud.

Tras el episodio, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, manifestó su apoyo a los afectados y destacó la labor de los equipos de emergencia. En la misma línea, la fiscal general del estado, Liz Murrill, expresó su respaldo a los agentes policiales que intervinieron y a los heridos y afectados por esta “terrible tragedia”.