No solo Florida elimina licencias de conducir comerciales para migrantes en 2026: se suma Indiana
La nueva ley estatal revoca casi la totalidad de los permisos de manejo para vehículos pesados otorgados a extranjeros no domiciliados
- 3 minutos de lectura'
El estado de Indiana, Estados Unidos, implementó este 1° de abril una restricción masiva que limita para la mayoría de los migrantes obtener licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés). La medida surge tras la firma del gobernador Mike Braun para reforzar la seguridad vial en las autopistas estatales y se suma a la de otros estados como Florida.
Licencias de conducir: la nueva regla que aplica en Indiana
Según la Oficina de Vehículos Motorizados (BMV, por sus siglas en inglés) de Indiana, la normativa revoca cerca de 2000 licencias denominadas “no domiciliadas”.
Esta decisión busca garantizar que solo conductores con estatus legal específico operen vehículos de gran tonelaje en el territorio.
A partir de la vigencia de la ley, solo los extranjeros con visas de trabajo H-2A, H-2B o E-2 conservan la elegibilidad para estos documentos. El resto de los titulares recibió notificaciones de vencimiento inmediato, lo cual afecta la operatividad del transporte de carga regional.
Restricciones y sanciones para los conductores migrantes
La legislación establece controles rigurosos para la emisión de credenciales y penalidades para quienes incumplan los requisitos. De acuerdo con WTHR, los puntos centrales de la normativa incluyen:
- Exámenes en inglés: los aspirantes a una licencia comercial en Indiana deben aprobar obligatoriamente las pruebas de conocimientos y manejo únicamente en este idioma.
- Cargos criminales: los conductores que utilicen documentación falsa o carezcan de los respaldos legales enfrentarán delitos graves de nivel 6 y multas de US$5000.
- Responsabilidad empresarial: las compañías que contraten a choferes inhabilitados por esta ley podrán recibir sanciones económicas de hasta US$50.000.
El autor de la iniciativa, el representante Jim Pressel, justificó la medida tras registrarse accidentes fatales recientes con conductores extranjeros involucrados.
“Queremos asegurarnos de que los conductores que están al volante sean los mejores y estén debidamente capacitados. Y este es un primer paso para establecer un estándar incluso para los conductores que pasan por aquí, así como para los conductores que ya están obteniendo su licencia en Indiana. Creo que se trata de un proyecto de ley a favor de la seguridad, eso es lo que es”, remarcó.
Críticas por el impacto en los trabajadores legales en Indiana
A pesar de los argumentos de seguridad, la ley genera controversia por su alcance sobre inmigrantes con permiso de estancia legal.
Abogados especializados advierten que la norma excluye a refugiados y beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como Dreamers.
“Estas personas han perdido su sustento. Muchos han transportado carga necesaria por toda la nación durante muchísimos años. No aborda el hecho de que la mayoría de los accidentes ocurren por fatiga o alcohol. Esto va dirigido específicamente a los inmigrantes”, señaló la abogada Sarah Burrow respecto a los profesionales que quedaron fuera del sistema.
Por su parte, la Asociación de Camiones de Indiana apoyó la decisión ante la advertencia de las autoridades federales, quienes notificaron a 24 estados sobre irregularidades en la emisión de estas licencias comerciales.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
Actualizaciones del Uscis en el proceso de revisión de green cards y permisos en abril 2026
- 2
Hasta US$450 por mascota: la propuesta de ley en Nueva York que beneficiaría a quienes tengan gatos o perros
- 3
Estuvo a un paso de ganar La Voz Argentina y ahora busca su sueño americano como artista latina en EE.UU.
- 4
Pidieron asilo en EE.UU. y terminaron en un lugar que jamás imaginaron: qué países están en la lista