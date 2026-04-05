No solo Florida elimina licencias de conducir comerciales para migrantes en 2026: se suma Indiana

El estado de Indiana, Estados Unidos, implementó este 1° de abril una restricción masiva que limita para la mayoría de los migrantes obtener licencias de conducir comerciales (CDL, por sus siglas en inglés). La medida surge tras la firma del gobernador Mike Braun para reforzar la seguridad vial en las autopistas estatales y se suma a la de otros estados como Florida.

Licencias de conducir: la nueva regla que aplica en Indiana

Según la Oficina de Vehículos Motorizados (BMV, por sus siglas en inglés) de Indiana, la normativa revoca cerca de 2000 licencias denominadas “no domiciliadas”.

Esta decisión busca garantizar que solo conductores con estatus legal específico operen vehículos de gran tonelaje en el territorio.

La ley fue firmada por el gobernador de Indiana, Mike Braun Instagram @governorbraun

A partir de la vigencia de la ley, solo los extranjeros con visas de trabajo H-2A, H-2B o E-2 conservan la elegibilidad para estos documentos. El resto de los titulares recibió notificaciones de vencimiento inmediato, lo cual afecta la operatividad del transporte de carga regional.

Restricciones y sanciones para los conductores migrantes

La legislación establece controles rigurosos para la emisión de credenciales y penalidades para quienes incumplan los requisitos. De acuerdo con WTHR, los puntos centrales de la normativa incluyen:

Exámenes en inglés : los aspirantes a una licencia comercial en Indiana deben aprobar obligatoriamente las pruebas de conocimientos y manejo únicamente en este idioma.

: los aspirantes a una licencia comercial en Indiana deben aprobar obligatoriamente las pruebas de conocimientos y manejo únicamente en este idioma. Cargos criminales : los conductores que utilicen documentación falsa o carezcan de los respaldos legales enfrentarán delitos graves de nivel 6 y multas de US$5000.

: los conductores que utilicen documentación falsa o carezcan de los respaldos legales enfrentarán delitos graves de nivel 6 y multas de US$5000. Responsabilidad empresarial: las compañías que contraten a choferes inhabilitados por esta ley podrán recibir sanciones económicas de hasta US$50.000.

La nueva normativa de Indiana se alinea con los estándares federales para exigir el idioma inglés en los conductores de camiones y sancionar a los estados que otorguen licencias sin estos lineamientos Freepik

El autor de la iniciativa, el representante Jim Pressel, justificó la medida tras registrarse accidentes fatales recientes con conductores extranjeros involucrados.

“Queremos asegurarnos de que los conductores que están al volante sean los mejores y estén debidamente capacitados. Y este es un primer paso para establecer un estándar incluso para los conductores que pasan por aquí, así como para los conductores que ya están obteniendo su licencia en Indiana. Creo que se trata de un proyecto de ley a favor de la seguridad, eso es lo que es”, remarcó.

Críticas por el impacto en los trabajadores legales en Indiana

A pesar de los argumentos de seguridad, la ley genera controversia por su alcance sobre inmigrantes con permiso de estancia legal.

Abogados especializados advierten que la norma excluye a refugiados y beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como Dreamers.

“Estas personas han perdido su sustento. Muchos han transportado carga necesaria por toda la nación durante muchísimos años. No aborda el hecho de que la mayoría de los accidentes ocurren por fatiga o alcohol. Esto va dirigido específicamente a los inmigrantes”, señaló la abogada Sarah Burrow respecto a los profesionales que quedaron fuera del sistema.

"Esto va dirigido específicamente a los inmigrantes”, dijo la abogada Sarah Burrow sobre la nueva ley en Indiana Freepik

Por su parte, la Asociación de Camiones de Indiana apoyó la decisión ante la advertencia de las autoridades federales, quienes notificaron a 24 estados sobre irregularidades en la emisión de estas licencias comerciales.