Aplazado el vuelo de la selección uruguaya de Cancún a Miami

El vuelo que debía llevar este domingo a la selección uruguaya desde Cancún hasta el aeropuerto de Miami (Florida), donde debutará el lunes en el Mundial 2026, fue aplazado "por problemas ajenos" a la asociación de fútbol del país sudamericano (AUF), según indicó esta en un comunicado

La delegación uruguaya tenía previsto volar a las 14.00 locales (19.00 GMT), pero "se atrasó la salida de México" hasta las 16.15, señaló la AUF

Según medios uruguayos, el retraso se debe a que el avión chárter previsto por la FIFA para el viaje desde México no puede aterrizar en Miami por falta de documentación

"El plantel descansa en el hotel", añadió la AUF

El contratiempo pone en riesgo la rueda de prensa del seleccionador Marcelo Bielsa y un jugador de la selección, prevista esta tarde en Miami, en la víspera del estreno mundialista contra Arabia Saudita en la ciudad floridana

La Celeste se preparó para el Mundial en un centro de entrenamiento de Playa del Carmen, en el Caribe mexicano