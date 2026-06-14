Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este domingo 14 de junio

El domingo 14 de junio se disputa la cuarta jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 con cinco partidos programados en Estados Unidos, México y Canadá. De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, la agenda abarca distintas franjas horarias a lo largo del día, lo que permite seguir los encuentros de manera continua.

Partidos del Mundial 2026 este domingo 14 de junio

La jornada comienza en Vancouver con el partido entre Australia y Turquía por el Grupo D, previsto para las 06:00 del este.

por el Grupo D, previsto para las 06:00 del este. Más tarde, la actividad se traslada a Texas, donde Alemania enfrenta a Curazao en el NRG Stadium de Houston a las 14:00 ET.

Ecuador debuta en el Grupo E del Mundial 2026 Dean Mouhtaropoulos - Getty Images Europe

La ciudad de Dallas en Texas recibirá el cruce entre Países Bajos y Japón a las 17:00 ET, en uno de los partidos centrales del día.

Ya en horario nocturno, Costa de Marfil se mide ante Ecuador en el Lincoln Financial Field de Filadelfia a las 20:00 ET, mientras que el cierre queda en Monterrey con el encuentro entre Suecia y Túnez a las 23:00 ET.

Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

Ecuador vs. Costa de Marfil: un cruce con un protagonista latino en el Mundial

El partido entre Ecuador y Costa de Marfil concentra una parte importante de la atención en Estados Unidos por el peso de la comunidad ecuatoriana en ese país.

Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Illinois y California reúnen a una población significativa que sigue al seleccionado.

Desde lo deportivo, el encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo E, una instancia que suele resultar determinante para las aspiraciones de clasificación.

Dancers perform during the opening ceremony before the World Cup Group B soccer match between Canada and Bosnia, Friday, June 12, 2026, in Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) Frank Gunn - The Canadian Press

Un resultado favorable puede encaminar el pase a los octavos de final, mientras que una derrota condiciona el margen de la última jornada.

El calendario continuará en los días siguientes con la tercera fecha de la fase de grupos, en la que se definirán los equipos que avanzarán a la etapa eliminatoria.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.