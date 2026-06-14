A qué hora de EE.UU. juega Ecuador hoy vs. Costa de Marfil y transmisión en vivo del Mundial 2026

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan por la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026 el domingo 14 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. El partido inicia a las 19 hs (hora del Este) en un choque entre dos selecciones que aspiran a pelear el pase a la siguiente ronda.

Hora y cómo ver Costa de Marfil vs. Ecuador en Estados Unidos

El partido comienza a las 19 hs (hora del Este)/ 18 hs (hora Central)/ 16 hs (hora del Pacífico) en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania.

La transmisión en inglés se podrá ver por FS1. En español, el partido se va a emitir en vivo por Telemundo, canal que tiene los derechos exclusivos en español para al menos 94 disputas del torneo.

Para quienes no tienen cable, el partido está disponible por streaming en Peacock (requiere suscripción Premium), en Fubo y en YouTube TV, plataformas que incluyen tanto FS1 como Telemundo en sus paquetes. La aplicación de Telemundo también permite seguirlo con acceso de cable.

Ecuador vs. Costa de Marfil: lo que está en juego para cada equipo en Filadelfia

Ecuador llega a este debut con varios de sus jugadores titulares en los clubes más competitivos del fútbol europeo. Moisés Caicedo (Chelsea) es el eje del mediocampo; William Pacho acaba de ganar la Champions League con el PSG; Piero Hincapié disputó la final de ese torneo con el Arsenal.

El técnico argentino Sebastián Beccacece condujo a Ecuador al segundo puesto de las eliminatorias sudamericanas con 29 puntos Dolores Ochoa - AP

El técnico argentino Sebastián Beccacece, que tomó el equipo en agosto de 2024, condujo a Ecuador al segundo puesto de las eliminatorias sudamericanas con 29 puntos, la mejor campaña de clasificación mundialista en la historia del país, a pesar de arrancar con tres puntos de sanción. El capitán Enner Valencia, de 36 años, es el máximo goleador histórico de la selección.

Costa de Marfil llega al torneo con una historia reciente poco habitual. El técnico Emerse Faé, de 42 años, asumió el cargo durante la Copa Africana de Naciones 2024.

Costa de Marfil y Ecuador nunca se enfrentaron en un partido oficial ni en un amistoso internacional Heather Khalifa - FR172147 AP

En medio de la competición, luego de que la federación despidiera a Jean-Louis Gasset cuando el equipo había ganado apenas un partido en la fase de grupos.

Faé completó la remontada y llevó a los Elefantes a ganar el título ante Nigeria, con el gol decisivo de Sébastien Haller en el minuto 81, un delantero que no había jugado un solo minuto en la fase de grupos de ese torneo.

Para el Mundial 2026, sin embargo, Haller quedó fuera de la lista definitiva por bajo rendimiento. El técnico eligió al atacante Ange-Yoan Bonny (Inter Milan) como opción central en el ataque, con Amad Diallo (Manchester United) como referencia por las bandas.

El capitán es Franck Kessié, y el mediocampo incluye a Seko Fofana e Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).

El primer partido de Ecuador vs. Costa de Marfil en la historia

Costa de Marfil y Ecuador nunca se enfrentaron en un partido oficial ni en un amistoso internacional. Los registros de la FIFA no documentan ningún cruce previo, por lo que el 14 de junio en Filadelfia será el primero en la historia de ambas selecciones.

Los elegidos de Ecuador para el Mundial 2026

Un dato define la particularidad del momento para Costa de Marfil: los 26 jugadores convocados para este Mundial harán su debut absoluto en una Copa del Mundo.

Ninguno participó en las tres ediciones anteriores de los Elefantes (2006, 2010, 2014). La selección africana nunca superó la fase de grupos en esas participaciones; en 2026, ese es el objetivo declarado del cuerpo técnico.

Posiciones del Grupo E con Ecuador y Alemania en el Mundial 2026

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. 1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 3 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 4 Curazao 0 0 0 0 0 0 0

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.