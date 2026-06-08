Árbitro somalí es apartado del Mundial tras denegársele la entrada a EE.UU.

El galardonado árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue apartado del Mundial 2026, que se inicia el jueves, tras habérsele negado la entrada a Estados Unidos, informó la FIFA este lunes

"La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en el Mundial de la FIFA 2026 después de que se le denegara la entrada a Estados Unidos", declaró un portavoz del organismo rector a la AFP

La FIFA subrayó que no tenía capacidad para influir en la decisión, la cual, según afirmó, es competencia exclusiva de Estados Unidos, uno de los países anfitriones del Mundial, junto a México y Canadá

"La FIFA no interviene en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados, y las autoridades le han informado de que la situación de Artan no cambiará por el momento", señaló el portavoz

"Al igual que en anteriores eventos de la FIFA, es el gobierno anfitrión quien determina en última instancia quién recibe un visado y quién puede entrar en su país"

No se aclaró el motivo por el que se denegó la entrada al juez en Estados Unidos, pero Somalia figura entre los países afectados por las restricciones de viaje impuestas por la administración del presidente Donald Trump

Un funcionario gubernamental en Mogadiscio declaró a la AFP el lunes que Artan —quien se habría convertido en el primer árbitro somalí en dirigir partidos en una Copa del Mundo— contaba con un visado válido para Estados Unidos