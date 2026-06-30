Argentina empieza a preparar las eliminatorias en el horno de Kansas City

En una Kansas City bajo alerta por calor extremo, la selección de Argentina de Lionel Messi comenzó la tarde del lunes a preparar el duelo de dieciseisavos de final del Mundial ante Cabo Verde con varias dudas para el once titular.

El equipo de Lionel Scaloni estuvo entre los únicos tres, junto a México y Francia, que sortearon la primera fase con un pleno de victorias.

Después del último duelo del sábado ante Jordania (3-1) en Dallas, la campeona mundial canceló el entrenamiento del domingo en su campamento base de Kansas City coincidiendo con el inicio de una semana de altas temperaturas.

Messi, máximo goleador del torneo con seis goles, y sus compañeros volvieron al campo el lunes, poco después de que se decretara una alerta para esta semana en Kansas City por temperaturas que pueden superar los 40ºC.

Cuando la Scaloneta saltó al césped del centro de entrenamiento del Sporting Kansas City el termómetro marcaba unos 33ºC.

Argentina tiene previstas dos sesiones más antes de viajar en la tarde del miércoles a Miami, hogar de Messi desde su fichaje en 2023 por el Inter Miami.

En la ciudad floridana iniciarán el viernes la ruta hacia el bicampeonato frente a un rival completamente inesperado, Cabo Verde, la nación más pequeña en superar la primera fase de un Mundial.

- Tres dudas en el once -

Scaloni, que cumplirá el viernes 100 partidos como seleccionador, quiere ahuyentar cualquier exceso de confianza y planea alinear el mejor once posible, con tres grandes incógnitas a despejar a lo largo de la semana.

Una de ellas es si Cristian "Cuti" Romero, uno de sus centrales de confianza, estará plenamente recuperado del golpe en la rodilla derecha que lo dejó fuera del partido ante Jordania.

Scaloni recibió el lunes una buena noticia ya que el zaguero del Tottenham comenzó la práctica al mismo ritmo de sus compañeros, como se observó durante los únicos 15 minutos abiertos a la prensa.

El timonel, que tiene por si acaso al veterano central Nicolás Otamendi en la recámara, también se pregunta si mantener en el lateral izquierdo a Nicolás Tagliafico.

El carrilero del Olympique de Lyon es el dueño habitual de la parcela pero, debido a una sobrecarga de gemelo, le cedió la titularidad en los dos primeros partidos a Facundo Medina, que rindió a un alto nivel.

El tercer interrogante para Scaloni es elegir entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez como acompañante ofensivo de Messi, autor de seis de los ocho goles de la albiceleste.

La Araña, suplente en el inicio del torneo por una lesión de tobillo, tuvo su primera oportunidad como titular ante Jordania pero vivió una noche gris mientras Martínez estrenó su casillero personal con un gol de penalti.