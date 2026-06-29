A qué hora de EE.UU. juega Países Bajos vs. Marruecos, hoy: canal y transmisión en vivo del Mundial 2026

La segunda jornada de la fase eliminatoria del Mundial 2026 tiene este lunes 29 de junio a Países Bajos vs. Marruecos como uno de los partidos más atractivos. Los seleccionados se enfrentan esta noche en el Estadio Monterrey y el encuentro se puede seguir desde Estados Unidos.

Horario y transmisión en vivo de Países Bajos vs. Marruecos en EE.UU.

A las 21 hs (hora del Este de EE.UU.) comienza el partido entre Países Bajos y Marruecos, que determinará quién avanza a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Monterrey, en México, corresponde al duelo entre el primero del Grupo F y el segundo del Grupo C.

El partido entre Países Bajos y Marruecos por los 16avos de final comienza este lunes 29 de junio a las 21 hs (hora del Este de EE.UU.) Charlie Riedel - AP

En cuanto a la transmisión, el partido será televisado en español por Telemundo, mientras que en inglés lo transmitirá FOX, según el calendario de CBS News. Además, se podrá ver en streaming en español por Peacock.

De acuerdo con el cronograma oficial de la FIFA, el ganador de este encuentro deberá medirse el próximo sábado 4 de julio con Canadá, en el Estadio Houston, en Texas, a las 13 hs.

Cómo llegan Países Bajos y Marruecos a los 16avos del Mundial 2026

El enfrentamiento de esta noche tiene como protagonistas a la selección que más puntos consiguió en el Grupo F y a la que quedó en el segundo lugar del Grupo C. Países Bajos empató en su primer partido contra Japón por 2-2.

Luego, logró mejorar su imagen y obtuvo dos triunfos en sus siguientes duelos; en la segunda fecha venció a Suecia por 5-1 y en la última jornada superó a Túnez por 3-1.

Marruecos enfrenta a Países Bajos este lunes con el objetivo de avanzar a octavos de final nuevamente en un Mundial Mike Stewart - AP

Con sus últimas actuaciones memorables en 2010 y 2014, donde quedó eliminada en final y semifinal respectivamente, la Naranja Mecánica buscará mejorar su imagen tras Qatar 2022. En aquella participación, también perdió contra la albiceleste en la tanda de penales.

Por su parte, Marruecos también fue de menos a más en esta Copa del Mundo, ya que debutó con un empate 1-1 con Brasil. Posteriormente, se impuso a Escocia por 1-0 y consiguió una victoria por 4-2 sobre Haití.

Con estos resultados, ambas selecciones cosecharon siete puntos en sus grupos y llegan con un buen presente que puede marcar el ritmo del partido. Tras su gran actuación en Qatar 2022, en donde consiguió llegar a semifinales por primera vez en su historia, el seleccionado africano buscará llegar lejos nuevamente.

Qué otros partidos se juegan este lunes 29 de junio por el Mundial 2026

Además del enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos, durante este lunes 29 de junio se disputan otros duelos de los 16avos de final del torneo internacional:

13 hs (hora del Este) – Brasil vs. Japón - Estadio Houston

16.30 hs – Alemania vs. Paraguay - Estadio Boston

Países Bajos le ganó a Túnez y se aseguró la primera posición del grupo

El seleccionado germano se aseguró la clasificación con dos victorias en sus primeros partidos, pero luego perdió contra Ecuador en la última fecha. Paraguay tuvo un camino irregular en el grupo; D: fue derrotado en su debut por EE.UU., y luego consiguió una victoria y un empate, lo que le bastó para clasificar como mejor tercero.

El partido entre Brasil y Japón también genera expectativas. Los dirigidos por Carlo Ancelotti, que empataron con Marruecos en su primer enfrentamiento, lograron dos victorias en sus últimos duelos.

La selección nipona, tras igualar con Países Bajos en su primer duelo, mejoró su desempeño y venció 4-1 a Túnez en la segunda fecha. En su último partido de la fase de grupos, empató 1-1 con Suecia.