Argentina evalúa cambios para sellar la clasificación ante Austria

Con Lionel Messi al frente, Argentina entrenó la mañana del viernes en Kansas City con la mente puesta en su segundo choque mundialista ante Austria, en el que puede asegurar la clasificación en el Grupo J

Los vigentes campeones del mundo saltaron al césped en una práctica rodeada de menor tensión que la tarde del jueves, cuando se había vivido un día de intensa rumorología alrededor de un agravamiento de la salud del padre de Lionel Messi.

Ante estas versiones, la familia del capitán argentino emitió un comunicado confirmando que Jorge Messi, de 68 años, "atraviesa una situación de salud" y se encuentra bajo atención médica pero con una evolución favorable.

Antes del mediodía de este jueves, bajo un potente sol, Messi saltó al césped al lado de su inseparable Rodrigo De Paul y charlando con un grupo de compañeros.

Juntos aparecieron los delanteros Julián Álvarez y Lautaro Martínez, rivales por el puesto de acompañante ofensivo de Lionel Messi, autor de un descomunal triplete en la victoria 3-0 del estreno ante Argelia.

Inactivo desde principios de mayo por una lesión de tobillo, la Araña entró desde el banco en la segunda mitad ante Argelia y podría arrebatarle el lugar de partida al Toro Martínez el lunes frente a Austria en el estadio de Dallas.

La Albiceleste aseguraría su pase a los dieciseisavos de final con una victoria frente a la escuadra europea, que ocupa la segunda plaza de la llave después de su victoria inicial 3-1 frente a Jordania.

Libreta en mano, Scaloni reflexionó durante la práctica sobre sus otras incógnitas del once inicial, que se centran en los laterales.

El carrilero zurdo Nicolás Tagliafico volvió a ejercitarse y podría tener sus primeros minutos en el torneo, incluso si Facundo Medina se mantiene en ese puesto de inicio.

En el flanco derecho, Nahuel Molina se perfila para sustituir a Gonzalo Montiel, con un problema en la pierna izquierda que lo apartó de la práctica del jueves.

Scaloni tiene otras dos jornadas de entrenamientos por delante en Kansas City antes de volar el domingo a Dallas.