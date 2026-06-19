A qué hora de EE.UU. juega Brasil vs. Haití, hoy: transmisión en vivo del partido del Mundial 2026

Brasil y Haití se enfrentan este 19 de junio por la fase de grupos del Mundial 2026 en un duelo importante para ambos seleccionados de cara a los dieciseisavos de final. El encuentro se disputa en Filadelfia a las 21.30 hs (hora del Este).

Hora y cómo ver en vivo el partido de Brasil vs Haití

El partido se juega en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania a las 21.30 hs (hora del Este) / 20.30 hs (hora Central) y 18.30 hs (hora del Pacífico).

Para el público en EE.UU., el partido se podrá ver en inglés a través de FOX Prensa selección de Brasil

Para el público en EE.UU., el partido se podrá ver en inglés a través de FOX, mientras que la cobertura en español para la audiencia latina estará disponible en la cadena Telemundo y su ecosistema digital.

Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

Formaciones de Brasil vs Haití hoy

Hasta el momento, los cuerpos técnicos no han confirmado alineaciones oficiales para este partido, por lo que solo es posible trazar un bosquejo táctico y de nombres sin dar un once cerrado. En Brasil, se espera un esquema ofensivo clásico, con un arquero de experiencia, una defensa de cuatro y un frente de ataque apoyado en figuras jóvenes y desequilibrantes por bandas.

Se espera desde Brasil un esquema ofensivo clásico para su partido contra Haití

Del lado de Haití, el plan pasa por repetir la estructura que le ha dado resultados en los últimos compromisos, con un bloque compacto, líneas juntas y mucha disciplina en la marca. La idea sería apostar por la solidez defensiva, el repliegue ordenado y las transiciones rápidas como principal arma para sorprender a Brasil.

El grupo de Brasil en el Mundial 2026

Brasil integra el Grupo C de la fase inicial del Mundial 2026 junto a Haití, Escocia y Marruecos que completan la zona. Según el formato del torneo, los dos primeros avanzan a la siguiente ronda, por lo que los puntos en este cruce adquieren un valor estratégico.

La tabla del grupo se va a definir con el correr de las fechas, pero este Brasil vs Haití aparece marcado como un partido bisagra para ambos. En términos de proyección, Brasil parte como candidato natural a ocupar uno de los primeros lugares, mientras que Haití asume el desafío de romper los pronósticos y competir de igual a igual.

Historial entre Brasil y Haití

El historial entre ambas selecciones muestra un dominio absoluto de la Canarinha. El antecedente más recordado se dio en la Copa América Centenario 2016, cuando Brasil goleó 7-1 a Haití en la fase de grupos, con hat-trick de Philippe Coutinho.

Antes de aquel cruce, ambos seleccionados se enfrentaron en 2004 en el recordado “Partido por la Paz” en Puerto Príncipe, un amistoso en el que Brasil, con figuras como Ronaldo y Ronaldinho, se impuso 6-0 en un contexto cargado de simbolismo social y político.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.