A qué hora de EE.UU. juega USA vs Australia, hoy: Pochettino va por el grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos y Australia se miden este viernes 19 de junio en Seattle, en un duelo determinante del Grupo D del Mundial 2026 que puede encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final. El combinado anfitrión llega con la presión lógica de jugar en casa, mientras que el conjunto oceánico pretende confirmar su perfil competitivo ante rivales de jerarquía. Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

Hora y cómo ver en vivo el partido de Estados Unidos vs. Australia

El partido Estados Unidos vs. Australia se juega el viernes 19 de junio a las 15 hs (hora del Este de EE.UU.), en el Lumen Field de Seattle, Washington.

El estadio, habitual casa de Seattle Sounders, será escenario de uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada del Grupo D.

El encuentro podrá verse por cadenas como FOX y Telemundo, además de plataformas digitales como Peacock y servicios de TV por streaming que cuentan con los derechos del torneo.

El encuentro entre EE.UU. y Australia podrá verse por cadenas como FOX y Telemundo en el país norteamericano Ju Huanzong - XinHua

En español, la transmisión de Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo figura entre las principales opciones para la audiencia hispanohablante en territorio estadounidense.

Formaciones de Estados Unidos vs. Australia hoy

A la espera de la confirmación oficial de las alineaciones, se anticipa que Estados Unidos podría repetir su estructura base con un 4-3-3 flexible.

Mauricio Pochettino, director técnico del seleccionado norteamericano, apostaría por un mediocampo dinámico, con capacidad para presionar y llegar al área, acompañado por extremos veloces y un centrodelantero referencia.

Mauricio Pochettino, director técnico de Estados Unidos, podría apostar por un esquema 4-3-3 de cara al juego con Australia Andre Penner - AP

Australia, en tanto, se movería entre un 4-2-3-1 y un 4-3-3, esquemas que ha utilizado en sus últimos partidos oficiales.

El grupo de Estados Unidos en el Mundial 2026

Estados Unidos comparte el Grupo D del torneo con Australia, Paraguay y Turquía, en una zona que se presenta equilibrada y sin rivales accesibles.

Según las proyecciones de sitios especializados y los datos oficiales del torneo, el conjunto anfitrión parte como uno de los favoritos para avanzar, seguido de cerca por una Australia que llega con rodaje competitivo y una identidad de juego clara.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.