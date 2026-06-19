En qué canal de EE.UU. pasan el partido de USA vs. Australia hoy en vivo: transmisión del Mundial 2026

Estados Unidos y Australia se miden este viernes 19 de junio en Seattle, en un duelo determinante del Grupo D del Mundial 2026 que puede encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final. Ambos equipos arrancaron el torneo con tres puntos, por lo que el ganador va a estar perfilado en la pelea por los primeros lugares del grupo.

Hora y cómo ver en vivo el partido de Estados Unidos vs. Australia

El partido es este 19 de junio a las 15 hs (hora del Este de EE.UU.), en el Lumen Field de Seattle, Washington.

El estadio, habitual casa de Seattle Sounders, fue confirmado como una de las sedes del Mundial 2026 y será escenario de uno de los duelos más atractivos de la segunda jornada del Grupo D.

El partido entre EE.UU. y Australia es este 19 de junio a las 15 hs (hora del Este de EE.UU.)

Para el público de Estados Unidos, las guías de programación señalan que el encuentro se podrá ver por cadenas como FOX y Telemundo, además de plataformas digitales como Peacock y servicios de TV por streaming que cuentan con los derechos del torneo.

En español, la transmisión de Telemundo figura entre las opciones para la audiencia hispanohablante en territorio estadounidense.

Formaciones de EE.UU. vs. Australia hoy

A la espera de la confirmación oficial de las alineaciones minutos antes del inicio, los informes de la prensa deportiva anticipan que Estados Unidos repetirá su estructura base con un 4-3-3 flexible.

Mauricio Pochettino, director técnico de los Yanks, apostaría por un mediocampo dinámico para el partido contra Australia FREDERIC J. BROWN - AFP

Mauricio Pochettino, director técnico de los Yanks, apostaría por un mediocampo dinámico, con capacidad para presionar y llegar al área, acompañado por extremos veloces y un centrodelantero referencia. La idea es sostener una presión alta, circulación rápida y amplitud constante para abrir la defensa rival.

Australia, en tanto, se movería entre un 4-2-3-1 y un 4-3-3, esquemas que ha utilizado en sus últimos partidos oficiales. El cuerpo técnico reforzará la doble contención en el mediocampo para bloquear las líneas de pase de Estados Unidos y explotar el contraataque con sus hombres de banda.

El grupo de USA en el Mundial 2026

Estados Unidos comparte el Grupo D del Mundial 2026 con Australia, Paraguay y Turquía, en una zona que se presenta equilibrada y sin rivales accesibles.

Según las proyecciones de sitios especializados y los datos oficiales del torneo, el conjunto anfitrión parte como uno de los favoritos para avanzar, seguido de cerca por una Australia que llega con rodaje competitivo y una identidad de juego clara.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.