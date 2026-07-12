Argentina ganó "con la sangre", dijo el jugador José López

José "el Flaco" López, artillero de la selección argentina, consideró que la albiceleste venció 3-1 a Suiza para meterse en semifinales del Mundial 2026 "con la sangre".

"Estos partidos tan cerrados, donde son todos tremendamente buenos, se decide en esto, quién cree más hasta el final y creo que en ese sentido, los argentinos lo tenemos en la sangre", sostuvo.

El jugador también elogió el apoyo de la hinchada argentina. "Se arma una atmósfera tremenda y no nos queda más que ir para adelante", dijo.

Respecto al duelo que espera a Argentina en semifinales ante Inglaterra, López consideró que es el tipo de partidos "que espera todo jugador".

"Argentina está lleno de grandes jugadores y nos pusimos muy contentos cuando supimos la noticia" de quién sería el próximo rival.

"Nos vamos a preparar de la mejor manera y con el apoyo de la gente vamos a dar la vida hasta el último segundo como siempre", añadió.

Al público argentino le pidió que "sigan apoyando".

"Cuando las piernas no responden, miramos para afuera, los vemos a ellos y el corazón late un poquito más y nos dan más energía. Que tengan la misma ilusión que adentro de la cancha vamos a dejar la vida por ellos", cerró.