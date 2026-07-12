La característica “Branch Mint Cameo” que puede convertir una moneda de 20 centavos en una pieza de hasta US$500.000

Una reducida emisión de monedas de 20 centavos acuñadas en San Francisco durante 1875 reúne rasgos de fabricación que la distinguen del resto de la serie. La combinación de su escasez, el acabado “Branch Mint Cameo” y su estado de conservación explica por qué algunos ejemplares alcanzan cotizaciones de hasta 500 mil dólares en el mercado numismático.

Qué es “Branch Mint Cameo” y por qué aumenta el valor de una moneda

Dentro del coleccionismo de monedas, el término Branch Mint Cameo (BMCA) identifica a determinadas piezas de prueba que presentan un contraste entre los fondos con efecto espejo y los relieves de apariencia mate. Ese acabado es uno de los elementos más buscados por especialistas y coleccionistas.

La moneda muestran acabados característicos de las pruebas, con contraste entre fondos espejados y relieves más opacos PCGS

Ese conjunto de características está presente en una reducida cantidad de monedas de 20 centavos de la serie Liberty Seated de 1875, una emisión considerada entre las más escasas de la numismática estadounidense. En este caso, la pieza fue producida en la sucursal de San Francisco, identificada con la marca “S”.

La historia detrás de la moneda de 20 centavos de 1875-S

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), el ejemplar de 20 centavos fue una denominación poco habitual en EE.UU. Permaneció en producción entre 1875 y 1878, aunque solo se fabricó para circulación durante los años 1875 y 1876. En sus dos últimos períodos de existencia únicamente se emitieron versiones de prueba.

Su corta vida respondió, en gran medida, a la confusión que generaba entre los usuarios. El tamaño y varios elementos del diseño eran muy similares a los de la moneda de cuarto de dólar, lo que provocó errores frecuentes en las transacciones.

Entre todas las variantes destaca la Liberty Seated de 20 centavos de 1875-S con acabado BMCA. Los registros históricos de PCGS indicaron que fueron acuñados apenas 12 ejemplares y, hasta el momento, solo seis fueron identificados.

El valor nominal es de 20 centavos; sin embargo, en el mercado de coleccionistas puede alcanzar US$500 mil PCGS

Cómo identificar una moneda con acabado Branch Mint Cameo

Los especialistas utilizan una serie de rasgos técnicos para reconocer estas monedas. Entre ellos aparecen:

Año: 1875.

Ceca: la Casa de la Moneda de San Francisco “S”.

Diseñador: William Barber.

Borde: plano.

Diámetro: 22 milímetros.

Peso: cinco gramos.

Acuñación: 12 unidades.

Composición: 90% plata y 10% cobre.

Anverso: aparece la Libertad sentada sobre una roca, sosteniendo un bastón y portando un escudo con la palabra “LIBERTY” en una cinta suelta. 13 estrellas adornan la periferia y la fecha “1875″ aparece en la parte inferior central.

Reverso: un águila que sostiene flechas y ramas de olivo con sus garras se destaca con las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y “TWENTY CENTS” alrededor del perímetro. La marca de ceca “S” aparece entre el águila y la letra “Y” de “TWENTY CENTS”.

También presentan campos pulidos, dentículos bien definidos y un acabado que permite apreciar con claridad los elementos centrales del diseño. Asimismo, pueden identificarse finas líneas de pulido bajo las letras “BER” del escudo y un rasgo específico en el asta sostenida por la figura de la Libertad.

Empresas como NGC y PCGS otorgan la certificación y clasificación profesional de las monedas que luego se convierten en objetos valiosos NGC

Cuánto puede valer esta moneda en el mercado

El reducido número de ejemplares conocidos y las características propias del acabado BMCA explican el interés que despierta esta moneda entre los coleccionistas. Un ejemplar clasificado como PR64 fue vendido en una subasta de American Numismatic Rarities por US$103.500.

Sin embargo, la guía de precios de PCGS durante julio indica que las piezas mejor conservadas pueden alcanzar valores cercanos a los US$500 mil. La cotización depende del grado de preservación, de la calidad de las superficies reflectantes y de la conservación de los rasgos técnicos que permiten identificar una auténtica moneda Branch Mint Cameo.