Cuánto bajó el alquiler en ciudades de Texas, Florida y California, según Trump

La Casa Blanca difundió un mensaje en el que asocia la reducción del precio de los alquileres con las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Los datos reflejan una disminución de costos habitacionales en diversas ciudades de Texas, Florida y California.

Ciudades de Texas, Florida y California con bajas en alquileres

La Casa Blanca mencionó las 10 ciudades de EE.UU. en las que más bajaron los precios de alquileres Fotomontaje generado con IA (AP)

El reporte identifica caídas en los costos de renta dentro de áreas metropolitanas situadas en estos estados. Entre las principales ciudades mencionadas, se encuentran tres del Estado de la Estrella Solitaria, una del Estado del Sol y una del Estado Dorado.

El listado detallado con sus porcentajes:

La administración federal sostiene que esta tendencia alivia la carga financiera sobre millones de inquilinos en el país. Según explica la autoridad, las familias ahora recuperan cientos de dólares mensuales gracias a esta moderación en los precios.

Los datos reflejan el movimiento en los costos de alquileres que tuvieron las ciudades durante la gestión actual del presidente Trump, con base comparativa en las “máximas” registradas durante la era de Joe Biden.

Qué otras ciudades de EE.UU. mostraron bajas en los alquileres

Además de las urbes mencionadas previamente, el análisis abarca otras zonas metropolitanas con reducciones en los precios de alquiler. El listado de ciudades también incluye:

Esta tendencia es descrita por la autoridad como el resultado directo de revertir políticas previas. De acuerdo con la Casa Blanca, con una menor demanda, el mercado muestra precios más accesibles para los residentes locales.

Tres ciudades de Texas se encuentran en el listado de las que mayor reducción de precios de alquileres tuvieron Zillow.com

Por qué bajaron los precios de los alquileres en ciudades de Texas, California y Florida

El comunicado de la Casa Blanca también proporciona datos sobre la disminución de la migración neta internacional por ciudad tras las recientes medidas. Las autoridades federales atribuyeron la caída en los precios de alquileres a estos registros de descensos:

San Diego, California: -74,7%.

Los Ángeles, California: -70,4%.

Miami, Florida: -56,2%.

Orlando, Florida: -53,9%.

San Antonio, Texas: -47,4%.

Dallas, Texas: -46%

Houston, Texas: -43,9%.

Austin, Texas: -37,5%.

Una mujer vive en su auto en Estados Unidos por los altos precios de los alquileres

El gobierno federal asegura que la migración neta cayó más del 50% a nivel nacional durante el año 2025. Esta cifra representa el descenso más pronunciado registrado hasta la fecha en los archivos oficiales.

La menor cantidad de personas en competencia por viviendas aumenta las tasas de desocupación en los edificios. Ante este escenario, los propietarios se ven forzados a bajar los precios por la menor demanda.

“El presidente Trump prometió asegurar la frontera, hacer cumplir la ley y priorizar a las familias estadounidenses, y los datos demuestran que está cumpliendo su promesa”, reza el comunicado.

A su vez, las autoridades federales destacaron que la caída en la inmigración trae beneficios para el nivel de vida: “Alquileres más bajos, menor presión sobre escuelas y hospitales, y mayor tranquilidad en comunidades de todo el país son el resultado directo de poner fin al desastre de fronteras abiertas”.

El gobierno de Trump proyecta que el impacto favorable en los costos se mantendrá durante los próximos meses.