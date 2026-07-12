Suba del salario mínimo federal a US$25: qué empleos pueden beneficiarse con la “Living Wage for All Act”

Un proyecto presentado en el Congreso de Estados Unidos propone elevar el salario mínimo federal a US$25 por hora, una cifra que multiplicaría por más de tres el piso vigente desde 2009. La iniciativa fue impulsada por el senador demócrata Chris Murphy, de Connecticut, y cuenta con una propuesta paralela en la Cámara de Representantes promovida por la congresista Delia Ramírez, de Illinois.

Qué empleos recibirían los mayores aumentos con el salario mínimo federal de US$25

De acuerdo con el texto de la Living Wage for All Act, los principales beneficiados serían trabajadores que hoy perciben salarios cercanos al mínimo federal o que se encuentran bajo regímenes especiales de remuneración.

Entre los sectores que podrían registrar los mayores incrementos aparecen:

Empleados de restaurantes y bares.

Trabajadores que reciben propinas.

Personal de hoteles y alojamientos turísticos.

Empleados de supermercados y comercios minoristas.

Trabajadores de limpieza y mantenimiento.

Personal de atención al cliente.

Empleados de servicios recreativos y entretenimiento.

Trabajadores de pequeñas empresas con salarios cercanos al mínimo federal.

Según explicó Murphy y recogió The Washington Post, el proyecto busca responder al aumento del costo de vida y a la pérdida de poder adquisitivo de millones de trabajadores estadounidenses. Los impulsores de la medida sostienen que casi la mitad de la fuerza laboral del país gana menos de US$25 por hora.

Qué cambios propone la ley para trabajadores con propinas y otros grupos

Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es la eliminación gradual del denominado “crédito por propinas”, un sistema que actualmente permite que determinados empleadores computen parte de las gratificaciones recibidas por los trabajadores como parte de su remuneración.

Si la iniciativa prospera, los empleadores deberán pagar el salario mínimo completo, mientras que los empleados conservarán íntegramente las propinas que reciban. La propuesta también contempla modificaciones para otros grupos:

Trabajadores menores de 20 años .

. Personas con discapacidades incluidas en programas especiales que permiten salarios inferiores al mínimo general.

incluidas en programas especiales que permiten salarios inferiores al mínimo general. Empleados alcanzados por excepciones salariales contempladas en la legislación federal.

Cuánto aumentará el salario mínimo en EE.UU. Freepik

En qué estados de EE.UU. tendría un mayor impacto

El efecto sería más visible en los estados que mantienen el salario mínimo federal de US$7,25 por hora o montos cercanos. Por esa razón, los trabajadores de estados como Texas, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana y Tennessee podrían experimentar aumentos más significativos que quienes residen en jurisdicciones con sueldos mínimos más elevados.

Actualmente, según datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés), algunas de las jurisdicciones con los salarios mínimos más altos son:

Washington: US$17,13 por hora.

US$17,13 por hora. Nueva York: hasta US$17 por hora.

hasta US$17 por hora. Connecticut: US$16,94 por hora.

US$16,94 por hora. California: US$16,90 por hora.

US$16,90 por hora. Hawái: US$16 por hora.

Cómo aumentaría el salario mínimo federal según el proyecto

La propuesta no contempla una suba inmediata hasta los US$25 por hora, sino un proceso gradual.

Durante el primer año, el salario mínimo federal pasaría de US$7,25 a US$12 por hora .

. Las grandes corporaciones tendrían hasta seis años para alcanzar los US$25 por hora .

. Los pequeños negocios dispondrían de un plazo de 13 años para llegar a esa cifra.

El proyecto define como grandes empresas a aquellas con ingresos brutos de al menos US$1000 millones o con más de 500 empleados.

La propuesta no contempla una suba inmediata hasta los US$25 por hora, sino un proceso gradual Magnific

Cuándo se votará el proyecto para subir el salario mínimo federal

Por el momento, no existe una fecha definida para la votación de la iniciativa. La propuesta fue presentada el 25 de junio en el Senado por Chris Murphy y la versión de la Cámara de Representantes, identificada como H.R. 8555, fue remitida el 28 de abril de 2026 al Comité de Educación y Fuerza Laboral para su análisis. Antes de llegar al pleno de ambas cámaras, los proyectos deberán superar distintas etapas legislativas, lo que incluye el tratamiento en comisión.