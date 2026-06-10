Argentina llega a Kansas con la ilusión disparada tras el regreso de Messi

Tras un último triunfo con baño de masas en Alabama, Argentina se instala este miércoles en su cuartel general mundialista de Kansas City con la confianza por las nubes por la vuelta a la acción de Lionel Messi.

El capitán albiceleste superó con nota su test físico jugando los últimos 20 minutos del triunfo 3-0 en un amistoso ante Islandia, en el que anotó un gol de penalti.

"Vamos, más juntos que nunca", escribió después Messi en un mensaje a sus 506 millones de seguidores en Instagram, acompañado de una imagen en la que saluda al público tras el pitido final.

Hasta 88.043 espectadores abarrotaron el Jordan–Hare Stadium de Auburn, la mayor asistencia en un juego de fútbol en el estado de Alabama, para esta oportunidad única de recibir al futbolista más popular del planeta.

Messi, parado desde dos semanas atrás por una sobrecarga muscular, no necesitó ni un minuto sobre el césped para inventarse la jugada del penalti con un pase entre líneas a Lautaro Martínez.

Tras el derribo en el área del atacante del Inter de Milán, Messi materializó el 2-0 desde los once pasos, su gol número 117 en 199 juegos con la casaca albiceleste.

Si no hay imprevistos, Messi cumplirá su partido 200 como internacional en una ocasión difícilmente más especial.

Con una semana por delante para ultimar su puesta a punto, Messi debe estar al frente de Argentina el 16 de junio en el inicio de la defensa del título de Catar 2022, poniendo pie en el sexto Mundial de su carrera.

La sede del debut, con Argelia como rival, será Kansas City, la base de operaciones donde Argentina se concentraba desde este miércoles con la tranquilidad de haber recuperado a su talismán.

A Messi "lo necesitamos, lo queremos y vamos a hacerlo otra vez por él", resumió Rodrigo De Paul, gran amigo y compañero del Diez en el Inter Miami.

- La premonición de Barco -

Más allá de la feliz reaparición de Messi, el ensayo ante Islandia también dejó lucidas actuaciones de jóvenes que pisan fuerte como Nico Paz y los autores de los otros goles: Valentín Barco y Thiago Almada.

El Colo Barco se tenía tanta confianza que su esposa, Yazmín Jaureguy, publicó un mensaje premonitorio que le envió el jugador antes del partido: "Dale que hoy hago un gol".

"La prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas sobre qué le podía hacer falta al equipo", dijo Scaloni, que hizo ingresar en la segunda mitad a la mayoría de titulares.

El timonel sigue sin desvelar las opciones que maneja para sustituir al defensor Leonardo Balerdi, que se cayó de la lista por un desgarro muscular, y sólo avanzó que decidirá entre miércoles y jueves.

El experimentado Guido Rodríguez, actual mediocampista del Valencia e integrante del equipo campeón en Catar, es un firme candidato a hacerse con el cupo disponible, según la prensa argentina.

- El codiciado Álvarez, de baja -

Entre las figuras que no saltaron al césped el martes estuvo el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, que apura la recuperación de una fractura en un dedo de la mano derecha y fue relevado por Gerónimo Rulli.

El público tampoco pudo disfrutar del delantero Julián Álvarez, el jugador más codiciado del momento en el fútbol español.

De baja por problemas en un tobillo, la Araña fue el gran protagonista del día por la monumental oferta de 150 millones de US$ que presentó el Real Madrid para hacerse con sus servicios.

El Atlético de Madrid, club del argentino desde 2024, rechazó de plano la propuesta de su club vecino, como ya había hecho anteriormente con otra del Barcelona, según medios españoles.

Álvarez, que trata de recuperarse a tiempo para el estreno mundialista, realizó ejercicios leves sobre el césped junto a otros suplentes tras el amistoso.