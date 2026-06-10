Clima de hoy en EE.UU.: se viene un fenómeno que mezcla calor y un frente frío en Illinois y otros estados

Mientras un frente frío avanza desde las Llanuras hacia la región de los Grandes Lagos y el valle de Ohio, millones de personas quedarán bajo amenaza de tormentas severas capaces de producir vientos destructivos, granizo de gran tamaño, tornados e inundaciones repentinas. Al mismo tiempo, una tormenta tropical en el Pacífico oriental generará más lluvias peligrosas sobre sectores de Centroamérica.

Tormentas severas en Illinois y el Medio Oeste: qué zonas están bajo alerta nivel 3

Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), este miércoles se mantendrá un riesgo de tormentas severas, nivel tres de cinco, sobre sectores del Alto Valle del Mississippi y el Medio Oeste.

Satélite De La NOAA Hoy

La combinación de aire cálido y húmedo, junto con el avance de un frente frío y condiciones favorables en niveles medios y altos de la atmósfera, favorecerá el desarrollo de numerosas tormentas intensas durante la tarde y la noche.

Las áreas con mayor riesgo incluirán partes del sureste de Minnesota, Wisconsin, el norte de Illinois, el este de Iowa, el norte de Missouri y el noreste de Kansas. En estas regiones se prevé la formación de tormentas capaces de generar granizo de gran tamaño, vientos dañinos y tornados.

El SPC advirtió que algunas de las tormentas más fuertes podrían producir granizo de más de dos pulgadas de diámetro. Además, existirá la posibilidad de que se desarrollen algunos tornados fuertes, especialmente durante la tarde y las primeras horas de la noche, cuando las condiciones atmosféricas alcancen su máxima intensidad.

Los meteorólogos también anticipan la formación de sistemas tormentosos organizados capaces de recorrer largas distancias. Estas estructuras podrían provocar extensas franjas de daños por viento a medida que avancen desde Iowa hacia Wisconsin e Illinois.

Calor y humedad elevan el riesgo de tornados y granizo en el Medio Oeste

Según Fox Weather, una combinación de temperaturas elevadas durante las horas de la tarde y una atmósfera cargada de humedad favorecerá el desarrollo de tormentas severas en amplias zonas del Medio Oeste.

Los meteorólogos explicaron que el fuerte calentamiento diurno actuará como combustible para la formación de células tormentosas capaces de producir granizo de gran tamaño, vientos destructivos y tornados.

El Centro de Predicción de Tormentas también destacó que, a medida que avance la jornada, el calentamiento de la superficie favorecerá un aumento significativo de la inestabilidad atmosférica desde Missouri hasta Iowa.

El SPC declaró un Riesgo Mejorado de nivel tres sobre cinco para el Alto Valle del Mississippi y el Medio Oeste debido a la interacción de un frente frío con una masa de aire extremadamente húmeda SPC

Vientos destructivos y riesgo de tornados en el centro de Estados Unidos

De acuerdo con el pronóstico del SPC, algunas tormentas podrían producir ráfagas superiores a 75 millas por hora (121 km/h). Estas velocidades son suficientes para derribar árboles, provocar cortes de energía y generar daños en estructuras vulnerables.

Las amenazas principales previstas para este miércoles serán:

Vientos severos superiores a 75 millas por hora (121 km/h).

superiores a 75 millas por hora (121 km/h). Granizo de gran tamaño, con piedras que podrían superar las dos pulgadas de diámetro.

de gran tamaño, con piedras que podrían superar las dos pulgadas de diámetro. Tornados aislados, incluída la posibilidad de algunos de intensidad considerable.

aislados, incluída la posibilidad de algunos de intensidad considerable. Descargas eléctricas frecuentes.

La organización también señaló que una segunda ronda de tormentas severas podría desarrollarse durante la noche sobre Nebraska oriental, Iowa meridional y el valle medio del río Missouri, lo que prolongará las condiciones peligrosas hasta la madrugada del jueves.

Chicago y Milwaukee entre las ciudades bajo riesgo por tormentas severas

La cadena Fox Weather informó que más de 35 millones de personas permanecerán dentro de la zona de mayor riesgo este miércoles, en donde se incluyen importantes áreas metropolitanas como Chicago y Milwaukee.

El sistema de baja presión responsable de esta situación se desplazará hacia Canadá, mientras que su frente frío asociado avanzará hacia el este. Este movimiento permitirá que la amenaza de tiempo severo se extienda progresivamente durante el día.

Las tormentas más intensas comenzarán a desarrollarse durante la tarde y podrían fortalecerse rápidamente al interactuar con una masa de aire extremadamente húmeda. Durante la noche, las ráfagas destructivas podrían desplazarse desde Wisconsin hacia el norte de Illinois.

Riesgo de inundaciones repentinas en el Valle del Mississippi y los Grandes Lagos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió un riesgo leve de lluvias excesivas, nivel dos de cuatro, para sectores del Alto y Medio Valle del Mississippi y los Grandes Lagos.

El NWS emitió un riesgo leve de nivel dos sobre cuatro por lluvias excesivas en el Alto y Medio Valle del Mississippi y los Grandes Lagos NWS

Las precipitaciones asociadas a las tormentas podrían resultar especialmente problemáticas en zonas urbanas y áreas con drenaje deficiente. Los especialistas anticipan episodios de lluvia intensa capaces de provocar inundaciones repentinas localizadas.

Las zonas más vulnerables serán:

Áreas urbanas.

Carreteras y autopistas.

Arroyos pequeños.

Sectores bajos propensos a acumulación de agua.

Tormenta tropical Cristina: lluvias intensas amenazan a Centroamérica

Mientras Estados Unidos enfrenta un amplio episodio de tiempo severo, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene vigilancia sobre la tormenta tropical Cristina en el Pacífico oriental.

A las primeras horas del miércoles, el sistema se ubicaba frente a las costas de El Salvador, Honduras y Nicaragua, con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h), y ráfagas de hasta 52 millas por hora (83 km/h).

El NHC prevé que Cristina continúe moviéndose hacia el oeste y posteriormente hacia el noroeste. Durante las próximas horas podría experimentar un ligero fortalecimiento antes de acercarse a tierra y comenzar a debilitarse.

La principal amenaza asociada al ciclón será la lluvia intensa. El organismo advirtió que las precipitaciones podrían provocar inundaciones potencialmente mortales y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas de Centroamérica.

Satélite Sobre Los Sistemas Del Pacífico

Atlántico: baja probabilidad de desarrollo tropical en la Bahía de Campeche

En cuanto a la cuenca atlántica, el NHC informó que una amplia zona de baja presión podría formarse hacia finales de la semana en la Bahía de Campeche.

Sin embargo, las condiciones ambientales no serán favorables para un desarrollo significativo. El organismo asignó una probabilidad cercana al 0% de formación ciclónica durante las próximas 48 horas y apenas un 10% durante los próximos siete días, antes de que el sistema se desplace hacia el interior del este de México.