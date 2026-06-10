Así es el dron marítimo que rescató a la tripulación de un Apache derribado en Ormuz y los llevó a la orilla

NUEVA YORK.- En una nueva muestra de que los vehículos no tripulados son una pieza cada vez más decisiva de los ejércitos modernos, una embarcación no tripulada rescató el lunes a los dos miembros de la tripulación de un helicóptero de ataque Apache estadounidense que cayó cerca del estrecho de Ormuz, según informó un vocero del Comando Central de Estados Unidos.

Fue el primer rescate realizado por Estados Unidos mediante una embarcación autónoma de superficie, controlada a distancia por un operador humano, explicó el martes el capitán Tim Hawkins, vocero del Comando Central.

“El dron marítimo que participó en el rescate de la tripulación del Apache frente a la costa de Omán fue una embarcación de superficie no tripulada Corsair de la Marina estadounidense, operada por la Fuerza de Tarea 59 de la Quinta Flota”, señaló Hawkins en un mensaje de texto.

“La fuerza de tarea comenzó a desplegar estos drones en la región a fines de marzo”.

El Corsair, fabricado por la empresa Saronic Technologies, mide 7,3 metros de largo, funciona con combustible diésel y puede alcanzar velocidades de hasta 35 nudos. La embarcación puede transportar una carga de hasta 450 kilos y tiene una autonomía superior a las 1000 millas náuticas.

Según Hawkins, el Corsair fue elegido para la misión por razones de “proximidad y capacidad”. La embarcación trasladó al piloto y al artillero del Apache hasta otro punto, donde fueron recogidos por un helicóptero que completó la operación de rescate.

El helicóptero de ataque AH-64 Apache, una de las aeronaves más temidas que operan en la región, cayó cerca de la costa de Omán mientras realizaba una patrulla. Posteriormente, un funcionario estadounidense afirmó que el aparato había sido derribado por un dron iraní de ataque de un solo uso.

Un helicóptero AH 64 Apache

La televisión estatal iraní, en base a un funcionario militar no identificado, advirtió contra una “renovada agresión enemiga bajo el pretexto de la caída de un helicóptero militar”, sugiriendo que Irán no era responsable del incidente.

Los drones de ataque no tripulados, incluidos los modelos Shahed de Irán, han concentrado gran parte de la atención en los debates sobre vehículos aéreos no tripulados durante la guerra con Estados Unidos e Israel. Sin embargo, los drones también operan en tierra y en el mar.

Un dron explosivo iraní Shahed Efrem Lukatsky - AP

En Ucrania, las fuerzas armadas utilizan vehículos terrestres no tripulados para evacuaciones médicas, transporte de suministros y, cada vez más, para llevar a cabo ataques en la guerra contra Rusia. Ucrania también ha hecho un uso extensivo de los drones marítimos, con los que ha atacado buques rusos en el mar Negro e incluso ha empleado embarcaciones autónomas armadas con misiles antiaéreos para derribar aviones de combate.

La Marina estadounidense ya usó de drones marítimos anteriormente.

En 2022, el Comando Central de Fuerzas Navales de Estados Unidos anunció que sus embarcaciones de superficie no tripuladas habían acumulado 25.000 horas de operación en las aguas cercanas a Bahréin, donde tiene su sede. Además, la Fuerza de Tarea 59 creó en enero de 2024 un nuevo grupo dedicado al desarrollo y empleo de sistemas no tripulados.

Saronic cuenta con un contrato de producción por 392 millones de dólares con la Marina estadounidense para la fabricación de embarcaciones autónomas de superficie. Con sede en Austin, Texas, la compañía fue fundada hace menos de cuatro años, en septiembre de 2022, y ya supera los 1.300 empleados.

El director ejecutivo de la empresa, Dino Mavrookas, fue miembro de los Navy SEAL durante 11 años y participó en ocho despliegues de combate, según información publicada en el sitio web de Saronic.