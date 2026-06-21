Argentina quizá deba agradecer a EE.UU. las últimas proezas mundialistas de Lionel Messi

ATLANTA (AP) — El traspaso de Lionel Messi al fútbol de Estados Unidos parecerá una jugada maestra si conduce a Argentina a repetir como campeón de la Copa del Mundo.

Su decisión de fichar con el Inter Miami en 2023 ya ha sido positiva para todas las partes: elevó el perfil del fútbol en Estados Unidos, aportó títulos a su club y escribió un nuevo capítulo en su ilustre carrera.

Pero Argentina podría ser el mayor ganador de todos ahora que Messi llega a lo que podría ser su último Mundial con sus facultades aún en niveles estratosféricos a los 38 años.

“Hasta que Leo quiera será el mejor, hace 20 años que lo hace todos los partidos”, dijo el seleccionador argentino Lionel Scaloni.

Thierry Henry, comentarista de Fox Sports, lo describió como alguien que se encuentra “en la luna” después del triplete con el que enmarcó el debut de Argentina contra Argelia.

“Leo es simplemente diferente. Es un tema distinto”, dijo Henry.

Fue el primer hat-trick de Messi en su trayectoria en los mundiales y además igualó con 16 goles a Miroslav Klose como máximo anotador en la historia del torneo.

“Intenté prepararme de la mejor manera para poder sentirme bien físicamente, sentirme útil, para poder ayudar al grupo”, comentó Messi.

Eso es quedarse corto.

Pese a decir que la más reciente Copa del Mundo probablemente sería la última, Messi se mantiene como el eje del equipo argentino, su mayor amenaza creativa y ofensiva. A esta altura de su carrera, eso estaba lejos de estar garantizado.

“Deberíamos estar acostumbrados a esto, pero si alguna vez necesitaban más confirmación de que, cuando se trata de Argentina, Messi es el sistema, es la táctica, es la formación, es la identidad y es el corazón”, señaló el analista de Fox Alexi Lalas tras la victoria 3-0 contra Argelia. “Fue algo digno de contemplar”.

Messi sigue igual en Estados Unidos

La “Pulga” dejó atrás la intensidad del fútbol europeo para unirse a Inter Miami en 2023, lo que supuso un enorme impulso para la Major League Soccer.

Dijo que quería “vivir el fútbol de otra manera” y, aunque eso incluyó cambios en su vida en casa en Estados Unidos, también implicó un descenso en el nivel de competencia en comparación con las principales ligas de Europa.

Pero en un momento en que los mejores jugadores advierten sobre el agotamiento debido al calendario cada vez más congestionado del fútbol, Messi parece estar beneficiándose de haber dado el paso. Ha jugado menos partidos en Estados Unidos que en el apogeo de su carrera en el Barcelona, cuando podía disputar más de 50 por temporada. Su rendimiento al inicio de este Mundial muestra que no ha perdido su instinto goleador, aunque no se enfrente con regularidad a los mejores defensores del mundo en la MLS.

“A mí me gusta jugar, competir, sea donde sea. Hoy me toca estar en otro Mundial, una felicidad extra. Pero me preparo como lo hice toda mi carrera”, expresó.

Mucha gente ya consideraba al ganador de ocho Balones de Oro como el mejor futbolista de todos los tiempos. Pero incluso después de sus años de mayor esplendor, ha alcanzado nuevas cuotas en el escenario más grande del deporte.

Su ansiado triunfo en la Copa del Mundo en 2022 llegó después de su salida del Barcelona, donde ganaba títulos de la Liga de Campeones y establecía récords goleadores, pero se quedaba repetidamente corto con Argentina en torneos internacionales.

Estaba en el Paris Saint-Germain cuando, con 35 años y jugando su quinta Copa del Mundo, por fin logró ganar el único trofeo que se le había resistido. De nuevo, Argentina pudo haberse beneficiado de que su ícono diera un paso atrás a nivel de club.

Mientras el PSG esperaba que la llegada de Messi fuera la clave para conquistar la Liga de Campeones, la competencia doméstica en Francia no se considera tan prestigiosa como la de España. Messi ya no afrontaba un fútbol tan intenso semana tras semana.

Luego produjo su mejor versión en un Mundial en 2022, al marcar siete goles, incluidos dos en la final, cuando Argentina venció a Francia en una tanda de penales. En la edición anterior en Rusia apenas hizo un gol.

Messi es una inspiración para sus compañeros

Está de vuelta otra vez, cuatro años después, y parece con ganas de más.

Su compañero en Inter Miami Rodrigo De Paul habló del entrenamiento extra que ambos jugadores realizaron para asegurarse de llegar en condiciones óptimas al torneo.

“Nos matamos para, físicamente, llegar de la mejor manera”, dijo De Paul.

Messi, por su parte, se ha inspirado en Rafael Nadal después de ver la docuserie de Netflix sobre el impulso del gran tenista por mantenerse en la cima de su deporte.

“Soy muy parecido en ese sentido. Siempre me quiero sentir bien. Mientras pueda y esté bien, voy a estar”, manifestó Messi.

Para sus compañeros, es simplemente la mayor inspiración.

“Lo que transmite Leo es espectacular, es difícil de explicar”, indicó Scaloni. “Sus compañeros lo ven tanto como un Dios como un chico de barrio. Lo vamos a extrañar”.

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La periodista deportiva de AP Débora Rey contribuyó a este despacho desde Dallas.

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