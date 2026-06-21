Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este domingo 21 de junio

Este domingo 21 de junio continúa el Mundial 2026 con la segunda fecha de los grupos H y G. La jornada deportiva comenzará a las 12 hs y tendrá su último partido a las 21 hs con duelos como España contra Arabia Saudita y Uruguay ante Cabo Verde.

Quiénes juegan este domingo 21 de junio en el Mundial 2026

La primera fecha de la Copa del Mundo estuvo repleta de sorpresas, incluido el empate 0 a 0 entre Cabo Verde y España, y también dejó con la obligación de ganar a varios seleccionados. Esta segunda jornada para los grupos H y G contará con cuatro partidos pautados en distintas sedes norteamericanas: Estadio Atlanta, Estadio Los Ángeles, Estadio Miami y el Estadio BC Place Vancouver, en Canadá.

España jugará ante Arabia Saudita luego del empate 0-0 ante Cabo Verde en el debut del Mundial ROBERTO SCHMIDT - AFP

El calendario establecido por la FIFA muestra que hoy se jugarán los cruces de

España vs. Arabia Saudita

Bélgica vs. Irán

Uruguay vs. Cabo Verde

Nueva Zelanda vs. Egipto

La transmisión en español es por Telemundo; en inglés, España-Arabia Saudita irá por Fox.

Por su parte, Bélgica-Irán, Uruguay-Cabo Verde y Nueva Zelanda-Egipto irán por FS1. El streaming en español está disponible en Peacock para todos los duelos.

Horarios de hoy en el Mundial 2026 en EE.UU.

Los partidos de este domingo 21 de junio se llevarán a cabo en los siguientes horarios (hora del Este de EE.UU.):

12 hs - España vs Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Atlanta, con capacidad para 68.239 espectadores.

- – Grupo H - Estadio Atlanta, con capacidad para 68.239 espectadores. 15 hs - Bélgica vs Irán (12 hs en horario local) – Grupo G - Estadio Los Ángeles, lugar para 70.492 asistentes.

- – Grupo G - Estadio Los Ángeles, lugar para 70.492 asistentes. 18 hs - Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H - Estadio Miami, capacidad para 64.478 hinchas.

- – Grupo H - Estadio Miami, capacidad para 64.478 hinchas. 21 hs - Nueva Zelanda vs Egipto (18 hs en horario local) – Grupo G - Estadio BC Place Vancouver, lugar para 52.497 espectadores.

El video de Uruguay de cara al partido con Cabo Verde por la segunda fecha del Mundial

En su debut, España empató 0 a 0 con Cabo Verde en un partido que dejó con interrogantes al plantel y un margen acotado para los próximos partidos. Tras la igualdad, la selección española necesita un triunfo en el duelo de este domingo para quedar bien posicionada de cara a la última fecha.

Por su parte, Arabia Saudita empató 1 a 1 con Uruguay en su primer partido, por lo que todos los equipos del grupo se encuentran en igualdad de condiciones. La segunda fecha será clave para definir las posiciones.

En el grupo G, el panorama es similar, con todos los equipos igualados en un punto luego de los empates entre Bélgica y Egipto por 1 a 1 y Nueva Zelanda con Irán por 2 a 2. Después de esta fecha, la jornada del viernes 26 de junio determinará quiénes avanzan a la ronda de eliminación.

Grupos G y H del Mundial 2026: partidos y horarios de la última fecha

Luego de esta jornada del domingo 21 de junio, los seleccionados que conforman los grupos G y H afrontarán la última fecha el viernes 26 de junio. Estos son los horarios dispuestos (hora del Este):

20 hs - Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Houston

– Grupo H - Estadio Houston 20 hs - Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara

– Grupo H - Estadio Guadalajara 23 hs - Egipto vs. Irán – Grupo G - Estadio Seattle

– Grupo G - Estadio Seattle 23 hs - Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Estadio BC Place Vancouver

Los seleccionados que conforman los grupos G y H afrontarán la última fecha de fase de grupos del Mundial 2026 el viernes 26 de junio, antes de la etapa de eliminación directa Hector Vivas - FIFA - FIFA

Los dos primeros de cada zona clasifican directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros entre los 12 grupos también avanzan a la siguiente etapa, como una de las principales novedades del nuevo formato.