Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este domingo 21 de junio
Los encuentros se disputarán en Atlanta, Los Ángeles, Miami y Vancouver
Este domingo 21 de junio continúa el Mundial 2026 con la segunda fecha de los grupos H y G. La jornada deportiva comenzará a las 12 hs y tendrá su último partido a las 21 hs con duelos como España contra Arabia Saudita y Uruguay ante Cabo Verde.
Quiénes juegan este domingo 21 de junio en el Mundial 2026
La primera fecha de la Copa del Mundo estuvo repleta de sorpresas, incluido el empate 0 a 0 entre Cabo Verde y España, y también dejó con la obligación de ganar a varios seleccionados. Esta segunda jornada para los grupos H y G contará con cuatro partidos pautados en distintas sedes norteamericanas: Estadio Atlanta, Estadio Los Ángeles, Estadio Miami y el Estadio BC Place Vancouver, en Canadá.
El calendario establecido por la FIFA muestra que hoy se jugarán los cruces de
- España vs. Arabia Saudita
- Bélgica vs. Irán
- Uruguay vs. Cabo Verde
- Nueva Zelanda vs. Egipto
La transmisión en español es por Telemundo; en inglés, España-Arabia Saudita irá por Fox.
Por su parte, Bélgica-Irán, Uruguay-Cabo Verde y Nueva Zelanda-Egipto irán por FS1. El streaming en español está disponible en Peacock para todos los duelos.
Horarios de hoy en el Mundial 2026 en EE.UU.
Los partidos de este domingo 21 de junio se llevarán a cabo en los siguientes horarios (hora del Este de EE.UU.):
- 12 hs - España vs Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Atlanta, con capacidad para 68.239 espectadores.
- 15 hs - Bélgica vs Irán (12 hs en horario local) – Grupo G - Estadio Los Ángeles, lugar para 70.492 asistentes.
- 18 hs - Uruguay vs Cabo Verde – Grupo H - Estadio Miami, capacidad para 64.478 hinchas.
- 21 hs - Nueva Zelanda vs Egipto (18 hs en horario local) – Grupo G - Estadio BC Place Vancouver, lugar para 52.497 espectadores.
En su debut, España empató 0 a 0 con Cabo Verde en un partido que dejó con interrogantes al plantel y un margen acotado para los próximos partidos. Tras la igualdad, la selección española necesita un triunfo en el duelo de este domingo para quedar bien posicionada de cara a la última fecha.
Por su parte, Arabia Saudita empató 1 a 1 con Uruguay en su primer partido, por lo que todos los equipos del grupo se encuentran en igualdad de condiciones. La segunda fecha será clave para definir las posiciones.
En el grupo G, el panorama es similar, con todos los equipos igualados en un punto luego de los empates entre Bélgica y Egipto por 1 a 1 y Nueva Zelanda con Irán por 2 a 2. Después de esta fecha, la jornada del viernes 26 de junio determinará quiénes avanzan a la ronda de eliminación.
Grupos G y H del Mundial 2026: partidos y horarios de la última fecha
Luego de esta jornada del domingo 21 de junio, los seleccionados que conforman los grupos G y H afrontarán la última fecha el viernes 26 de junio. Estos son los horarios dispuestos (hora del Este):
- 20 hs - Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - Estadio Houston
- 20 hs - Uruguay vs. España – Grupo H - Estadio Guadalajara
- 23 hs - Egipto vs. Irán – Grupo G - Estadio Seattle
- 23 hs - Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G - Estadio BC Place Vancouver
Los dos primeros de cada zona clasifican directamente a los dieciseisavos de final. Los ocho mejores terceros entre los 12 grupos también avanzan a la siguiente etapa, como una de las principales novedades del nuevo formato.
Seguí leyendo
Los plazos. Uscis y parole humanitario, hoy: el nuevo límite del DHS para permisos de trabajo EAD
Patrocinio migratorio. Green card por ajuste de estatus: el documento financiero que puede definir si Uscis aprueba o frena el trámite
El zar de la frontera. Nueva York, California y Nueva Jersey en la mira del ICE: los nuevos objetivos de Tom Homan
- 1
Trabajo en centros del ICE: cuánto pagan por día y el máximo de horas permitido por semana
- 2
Abogados gratis para detenidos por el ICE: la lista que se actualiza cuatro veces al año y todo migrante debe conocer
- 3
El formulario I-864 que puede definir si el Uscis aprueba o frena el trámite de green card
- 4
SNAP en Florida: el equivalente a casi una ciudad entera pierde el beneficio de alimentación