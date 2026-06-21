Oficial y en uso: la tecnología de la TSA para agilizar los controles antes de llegar al aeropuerto

Desde el 1° de junio funciona en Framingham una terminal remota impulsada por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y destinada a pasajeros que parten del Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Ahora los viajeros pueden documentar y pasar los controles de seguridad antes de llegar a la terminal aérea.

Cómo funciona la primera terminal remota con controles de la TSA en Estados Unidos

Según el comunicado del organismo, se trata de la primera instalación de este tipo en el país y funciona como programa piloto para evaluar la posibilidad de llevarla a otros aeropuertos.

El programa, impulsado en colaboración con la Autoridad Portuaria de Massachusetts, está disponible en una terminal remota ubicada en Framingham, donde los pasajeros pueden estacionar, facturar su equipaje, imprimir sus tarjetas de embarque y pasar por los controles de seguridad, aunque aún no estén en el aeropuerto.

Luego del proceso, un autobús los lleva directamente a la zona segura de su terminal. Es decir, evitan parte del tráfico camino al aeropuerto, la congestión en las áreas de revisión y el estacionamiento limitado.

Sobre la iniciativa, Rich Davey, director ejecutivo de Massport, declaró en un comunicado: “El programa piloto de terminal remota forma parte de la visión más amplia de Massport para reinventar la experiencia de viaje y hacer que el trayecto del pasajero sea más fluido, conectado y eficiente”.

Delta y JetBlue: quiénes pueden usar la terminal remota de Boston Logan

En esta primera etapa, el programa de terminal remota únicamente está disponible para pasajeros que vuelan desde el Aeropuerto Logan de Boston con las compañías JetBlue o Delta. También hay restricciones de horarios. Solamente aplica entre las 5.30 y las 16 hs (hora local). Los autobuses parten de Framingham cada hora, de 4 a 13 hs.

El programa de terminal remota en Boston únicamente está disponible para pasajeros que vuelen con Delta o JetBlue Aeropuerto Internacional Logan de Boston

Los pasos para contratar el servicio son:

Ir al sitio web de Massport y seleccionar la pestaña Terminal Remota del Aeropuerto Logan .

Seleccionar la opción “Comprar boletos”.

Especificar la aerolínea con la que se tiene programado el vuelo.

Elegir la cantidad de boletos necesarios según el número de personas que viajarán juntas.

Ingresar la información del vuelo.

El sistema recomendará el autobús más adecuado según el itinerario.

Precio de la terminal remota de Boston Logan: boletos y estacionamiento en Framingham

Para hacer uso del servicio de la terminal remota, se deben pagar US$9 por cada pasajero adulto y trayecto. Los menores de 18 años viajan gratis en el autobús siempre que vayan acompañados. A su vez, el estacionamiento en Framingham tiene un costo de US$7 por día.

La reserva del servicio puede realizarse desde 90 días antes del vuelo hasta 90 minutos antes de la salida. Las autoridades del aeropuerto recordaron que, dado que se trata de un programa piloto, tiene plazas limitadas, por lo que recomiendan reservar con anticipación.

Los pasajeros que cumplan con los requisitos podrán estacionar y pasar los controles de seguridad en la terminal remota de Framingham Aeropuerto Internacional Logan de Boston

Cuánto demora el traslado desde Framingham hasta el Aeropuerto Internacional Logan de Boston

En un comunicado del aeropuerto Logan de Boston, se explica que el servicio de terminal remota está orientado principalmente a pasajeros procedentes de la región MetroWest y sus alrededores. Según las estimaciones, el trayecto entre la terminal remota y el aeropuerto es de alrededor de 45 minutos.