A qué hora de EE.UU. juega España vs. Arabia Saudita, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

España y Arabia Saudita se enfrentan por la fase de grupos del Mundial 2026 este domingo 21 de junio en Atlanta, en un duelo clave para las aspiraciones de la selección de Luis de la Fuente rumbo a los dieciseisavos de final. Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com

Hora y cómo ver en vivo el partido de España vs Arabia Saudita

El partido se jugará el domingo 21 de junio a las 12 hs (hora del Este) en el estadio Atlanta. En el resto de EE.UU. los horarios son:

Hora Central: 11 hs

11 hs Hora del Pacífico: 9 hs

El partido se jugará el domingo 21 de junio a las 12 hs (hora del Este) Mike Stewart - AP

La jornada corresponde a la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA y contará con cobertura televisiva a través de Estados Unidos a través de Fox, en inglés, y de Telemundo, en español.

Asimismo, el encuentro podrá seguirse vía streaming en Peacock y otras plataformas autorizadas para la transmisión del torneo.

Formaciones de España vs Arabia Saudita hoy

A la espera de las alineaciones oficiales en la previa inmediata del partido, España perfila un once con su estructura habitual de cuatro defensores, tres mediocampistas y tres atacantes, priorizando el control de la pelota y la llegada por bandas.

El arquero español David Raya durante un entrenamiento de la selección rumbo al Mundial, el sábado 6 de junio de 2026, en Chattanooga, Tennessee. (AP Foto/Mike Stewart) Mike Stewart - AP

Arabia Saudita, en cambio, suele inclinarse por un 4-2-3-1 o 4-1-4-1, con doble pivote para cerrar líneas de pase y extremos rápidos para salir en transición. Sus principales figuras se ubican en la zona ofensiva.

El grupo de España en el Mundial 2026

España comparte su zona con Arabia Saudita, Uruguay y Cabo Verde, en un grupo donde parte como favorita, pero con rivales que presentan perfiles muy distintos.

Antes del duelo de Atlanta, la tabla muestra a las cuatro selecciones igualadas en puntos en el arranque del torneo, por lo que este segundo partido adquiere peso estratégico para marcar diferencias de cara a la última fecha.

En la previa, los analistas coinciden en que el seleccionado europeo y Uruguay arrancan un peldaño por encima, mientras que Arabia Saudita y Cabo Verde aspiran a dar la sorpresa y pelear por el segundo puesto.

Historial entre España y Arabia Saudita

España y Arabia Saudita se han enfrentado en tres ocasiones en la categoría absoluta, con un saldo favorable para “La Roja”. En Copas del Mundo, el antecedente es uno solo: el 1-0 del seleccionado europeo en 2006.

Un dato llamativo del historial es que Arabia Saudita nunca ha logrado siquiera un empate ante España en partidos oficiales o de preparación, lo que alimenta el relato de superioridad histórica española en este duelo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.