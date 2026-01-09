Argentina reembolsó los US$ 20.000 millones que recibió de EEUU en octubre

El gobierno argentino devolvió los US$ 20.000 millones enviados en octubre por Estados Unidos como línea de financiamiento para contribuir a la "estabilidad económica", anunció este viernes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El anuncio de un swap (acuerdo para intercambio de divisas) en apoyo al gobierno del presidente argentino Javier Milei tuvo lugar en medio de una corrida contra el peso antes de los comicios parlamentarios del 26 de octubre, en los que finalmente se impuso el oficialismo.

"Estoy feliz de anunciar que, como señal de su estabilidad financiera, Argentina devolvió rápida y completamente" los fondos adelantados, dijo Bessent en su cuenta X.