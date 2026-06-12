Atención ciudades “santuario”: migrantes buscan frenar al ICE en los estadios del Mundial 2026

Distintas organizaciones lanzaron una campaña contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y su rol en los estadios del Mundial 2026 en Estados Unidos. La iniciativa surgió tras reportes de que agentes participarían en tareas de seguridad cerca de los estadios.

ICE en el Mundial 2026: preocupación de migrantes en Los Ángeles y Seattle

La presencia de agentes federales en las inmediaciones de los estadios durante el Mundial generó preocupación entre los migrantes de ciudades como Los Ángeles y Seattle, según explicó Telemundo. Don Antonio, vecino del área cercana al SoFi Stadium, aseguró que planea quedarse en su casa durante los días de partido por temor a los controles en el transporte público y en la calle.

Preocupación entre migrantes por el despliegue del ICE durante el Mundial 2026 Imagen generada con IA

La inquietud también impacta en los comercios de la zona. Tinora, trabajadora de un restaurante cercano al estadio, afirmó que tanto empleados como clientes actúan con cautela ante la vigilancia. Según su testimonio, su padre y su hermano estuvieron detenidos por autoridades migratorias durante cinco meses en el pasado.

Ante esta situación, organizaciones de derechos humanos crearon la campaña “No ICE in the Cup” (no al ICE en la copa) para oponerse a la estancia de agentes de migración en los alrededores de las sedes. En total, EE.UU. dispondrá de 11 estadios en la cita mundialista.

Protestas y reclamos laborales contra el ICE en las sedes de la Copa FIFA

En Nueva York, la organización “Hands Off Our Cup” (“No toquen nuestra copa”) pidió que el ICE no tenga presencia en los estadios durante el Mundial 2026. Los activistas sostienen que la participación de la agencia podría afectar a las comunidades inmigrantes y advirtieron que organizarán protestas si se realizan operativos migratorios relacionados con el torneo.

La preocupación también alcanzó a algunos trabajadores de los estadios. En el SoFi Stadium de Los Ángeles, empleados señalaron que abandonarían sus puestos si detectan actividad de ICE en los alrededores.

El ICE llevará a cabo operativos en las ciudades sedes del Mundial 2026 según confirmó el DHS ICE

Además, el pasado 27 de mayo, diversas agrupaciones protestaron frente al Comité Organizador para cuestionar los datos personales que la FIFA solicita a los trabajadores, los cuales, según denuncian, podrían permanecer en sus registros durante cuatro años.

Qué dijo el DHS sobre el rol del ICE durante el Mundial 2026

Ante las incertidumbres de la población migrante, Tom Homan, conocido como “el zar de la frontera” se refirió a las prioridades de la oficina durante el certamen. Según declaró en diálogo con CBS News, la labor del ICE consiste en velar por la seguridad del país norteamericano y en asegurar que los partidos transcurran sin incidentes para los fanáticos y los deportistas.

La autoridad aseguró que no tiene como meta realizar acciones de control de migración de forma masiva. Sin embargo, señaló que la agencia intervendrá si surge una problemática que involucre a un “extranjero ilegal” en un contexto de riesgo.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, comparó la función de la oficina con las tareas de vigilancia en eventos como el Super Bowl y afirmó que la agencia se enfocará en la detección de amenazas y no en operativos contra la población migrante.