A qué hora de EE.UU. juegan Corea del Sur vs. República Checa, hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026
El partido se disputa en el Estadio Guadalajara; FS1 y Telemundo tienen los derechos en inglés y español, con streaming en fuboTV y FOX One
Corea del Sur vs. República Checa se disputa este jueves 11 de junio en el Estadio Guadalajara, en México, desde las 22 (hora del Este). Se trata del debut de ambas selecciones en la fase de grupos del Mundial 2026 y los checos regresan al torneo después de 20 años. Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.
Hora y cómo ver Corea del Sur vs. República Checa en Estados Unidos
Corea del Sur y República Checa se enfrentan este jueves 11 de junio desde las 20 hs de Guadalajara (hora de verano en el centro de México). En Estados Unidos, el partido comenzó a las 22 hs (hora del Este)/21 hs (Hora Central)/ 19 hs (Hora del Pacífico). En Argentina, a las 23 hs.
- Transmisión en inglés: FS1, fuboTV, FOX One
- Transmisión en español: Telemundo
- Plataformas de streaming: Tubi, fuboTV, SiriusXM FC, FIFA+
Transmisión en vivo del partido entre Corea del Sur y República Checa por el Mundial 2026
Contexto del partido: qué se juega cada selección
Corea del Sur no puede permitirse un mal comienzo. Tras la victoria inicial de México, los coreanos necesitan tres puntos para no quedar rezagados.
El equipo dirigido por Hong Myung-bo llega sin problemas defensivos a su 12ª participación consecutiva en un Mundial.
El capitán Son Heung-min, de 33 años, carga con el peso de la selección. El futbolista acumula 56 goles internacionales y persigue superar a Cha Bum-kun (58), a solo dos del récord.
República Checa llega con toda la energía renovada. Clasificó hace apenas dos meses derrotando a Irlanda (2-2, 4-3 en penales) y a Dinamarca (2-2, 3-1 en penales) en una de las eliminatorias más tensas de los playoffs europeos.
Desde entonces, ganó sus últimos cinco partidos. Patrik Schick, delantero del Bayer Leverkusen de 30 años, es su principal arma. El centrodelantero anotó 16 goles en la Bundesliga esta temporada y acumula 25 en 52 apariciones con su país.
Historial: primer duelo oficial, pero conocidos de antes
Corea del Sur y República Checa nunca se cruzaron en una Copa del Mundo. Tienen tres amistosos en su historial, un dato que revela tanto equilibrio como incertidumbre. En 1998, empataron 2-2 en Seúl. En 2001, República Checa goleó 5-0 en Praga. Diez años después, en 2016, Corea del Sur se llevó el triunfo 2-1 como visitante en territorio checo.
El antecedente más reciente favorece a los asiáticos. Ese 2016, Yoon Bit-Garam y Suk Hyun-Jun marcaron los goles surcoreanos. Pero el registro global es equilibrado: cada selección suma una victoria y un empate. La diferencia de goles está a favor de Chequia gracias a esa goleada de 2001.
El triunfo de México ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026
Tabla de posiciones del Grupo A
|Pos.
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Pts.
1
México
1
1
0
0
2
0
3
2
Corea del Sur
0
0
0
0
0
0
0
3
República Checa
0
0
0
0
0
0
0
4
Sudáfrica
1
0
0
1
0
2
0
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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