LA NACION

Argentina remonta a Egipto y ya espera rival en cuartos de final

Con tres goles en los últimos minutos, la Argentina remontó dos goles de desventaja frente a Egipto, este martes en Atlanta, y se clasificó para los cuartos de final del Mundial

Argentina remonta a Egipto y ya espera rival en cuartos de final
Argentina remonta a Egipto y ya espera rival en cuartos de finalDan Mullan - POOL Getty

Con tres goles en los últimos minutos, Argentina remontó dos goles de desventaja frente a Egipto, este martes en Atlanta, y se clasificó para los cuartos de final del Mundial, donde se medirá a Colombia o Suiza.

OCTAVOS DE FINAL

-- Sábado 4 de julio

En Houston: Canadá - Marruecos 0-3

En Filadelfia: Paraguay - Francia 0-1

-- Domingo 5 de julio

En East Rutherford: Brasil - Noruega 1-2

En Ciudad de México: México - Inglaterra 2-3

-- Lunes 6 de julio

En Arlington: Portugal - España 0-1

En Seattle: Estados Unidos - Bélgica 1-4

-- Martes 7 de julio

En Atlanta: Argentina - Egipto 3-2

En Vancouver (20.00 GMT, partido 96): Suiza - Colombia

CUARTOS DE FINAL

-- Jueves 9 de julio

En Foxborough (20.00 GMT, partido 97): Francia - Marruecos

-- Viernes 10 de julio

En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 98): España - Bélgica

-- Sábado 11 de julio

En Miami (21.00 GMT, partido 99): Noruega - Inglaterra

-- Domingo 12 de julio

En Kansas City (01.00 GMT del lunes, partido 100): Argentina - Ganador 96

SEMIFINALES

-- Martes 14 de julio

En Arlington (19.00 GMT, partido 101): Ganador 97 - Ganador 98

-- Miércoles 15 de julio

En Atlanta (19.00 GMT, partido 102): Ganador 99 - Ganador 100

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

-- Sábado 18 de julio

En Miami (21.00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102

FINAL

-- Domingo 19 de julio

En East Rutherford (19.00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102

bur-mcd

AFP
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