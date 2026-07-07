Argentina remonta a Egipto y ya espera rival en cuartos de final
Con tres goles en los últimos minutos, la Argentina remontó dos goles de desventaja frente a Egipto, este martes en Atlanta, y se clasificó para los cuartos de final del Mundial
Con tres goles en los últimos minutos, Argentina remontó dos goles de desventaja frente a Egipto, este martes en Atlanta, y se clasificó para los cuartos de final del Mundial, donde se medirá a Colombia o Suiza.
OCTAVOS DE FINAL
-- Sábado 4 de julio
En Houston: Canadá - Marruecos 0-3
En Filadelfia: Paraguay - Francia 0-1
-- Domingo 5 de julio
En East Rutherford: Brasil - Noruega 1-2
En Ciudad de México: México - Inglaterra 2-3
-- Lunes 6 de julio
En Arlington: Portugal - España 0-1
En Seattle: Estados Unidos - Bélgica 1-4
-- Martes 7 de julio
En Atlanta: Argentina - Egipto 3-2
En Vancouver (20.00 GMT, partido 96): Suiza - Colombia
CUARTOS DE FINAL
-- Jueves 9 de julio
En Foxborough (20.00 GMT, partido 97): Francia - Marruecos
-- Viernes 10 de julio
En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 98): España - Bélgica
-- Sábado 11 de julio
En Miami (21.00 GMT, partido 99): Noruega - Inglaterra
-- Domingo 12 de julio
En Kansas City (01.00 GMT del lunes, partido 100): Argentina - Ganador 96
SEMIFINALES
-- Martes 14 de julio
En Arlington (19.00 GMT, partido 101): Ganador 97 - Ganador 98
-- Miércoles 15 de julio
En Atlanta (19.00 GMT, partido 102): Ganador 99 - Ganador 100
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
-- Sábado 18 de julio
En Miami (21.00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102
FINAL
-- Domingo 19 de julio
En East Rutherford (19.00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102
bur-mcd