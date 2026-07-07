La ley HB 961 que firmó DeSantis en Florida modifica reglas y termina con una práctica común de conductores

Desde el 1° de julio de este año entró en vigor el HB 961 en Florida. La normativa, fimada por el gobernador Ron DeSantis, prohíbe la venta de servicios para la oficina del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (Dhsmv, por sus siglas en inglés) y emite estacionamientos de por vida para un grupo de ciudadanos.

Punto por punto: en qué consiste la ley HB 961

De acuerdo con el texto de la ley, se prohíbe que cualquier persona venda u ofrezca vender citas de servicio para oficinas del Dhsmv al menos que esté autorizado por escrito.

La normativa prohíbe que cualquier persona venda u ofrezca vender citas de servicio para oficinas del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (Dhsmv, por sus siglas en inglés) DMV Oregon

Esta prohibición aplica a trámites relacionados con títulos, registros, licencias de conducir y embarcacione s.

s. La violación de esta norma se considera un delito menor de primer grado.

Otra de las medidas establece la emisión de un permiso de estacionamiento de por vida para personas con discapacidad por desmembramiento o amputación.

El permiso de estacionamiento de por vida es aplicado para las personas con discapacidad Fotomontaje generado con IA

Este permiso es válido desde su emisión hasta el fallecimiento del titular y no está sujeto a renovación periódica.

Sanciones en los exámenes de licencia de conducir

El HB 961 también establece sanciones para las personas que hagan trampa durante el examen de conducir. De acuerdo con el texto, las personas que sean sorprendidos eludiendo cualquier parte de la prueba, deberán volver a repetirlo.

El HB 961 estipula que las personas que sean sorprendidos eludiendo cualquier parte de la prueba, deberán volver a repetirlo Fotomontaje con IA

Por su parte, si una persona con un privilegio de conducir restringido (por razones de negocio o empleo tras una revocación previa) viola las condiciones de dicha restricción, dicho privilegio va a ser revocado.

Factores a tener en cuenta al tener el estacionamiento de por vida

En caso de robo, pérdida o extravío del beneficio otorgado a una persona beneficiada, el titular puede solicitar un reemplazo si obtiene un certificado de discapacidad.

Para otros permisos por discapacidad, el departamento puede renovar el permiso (no de por vida) por un período de cuatro años, sin requerir nueva documentación.

Preguntas y respuestas del HB 961

¿Cuándo entró en vigor la ley HB 961 en Florida?

Empezó a regir el 1º de julio de este año.

¿Quién firmó la ley HB 961?

La ley fue firmada por el gobernador Ron DeSantis.

¿Qué regula la ley HB 961?

Regula el uso de firmas electrónicas en documentos relacionados con certificados de destrucción de vehículos.

¿Qué prohíbe la ley respecto a las citas de servicio del Dhsmv?

Prohíbe vender u ofrecer la venta de citas de servicio para oficinas del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (Dhsmv, por sus siglas en inglés) sin autorización escrita.

¿A qué trámites se aplica esta prohibición?

Se aplica a trámites relacionados con títulos, registros, licencias de conducir y embarcaciones.