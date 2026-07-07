Las repercusiones en EE.UU. tras la victoria de la Argentina y remontada de Messi a Egipto en el Mundial 2026

Por los octavos de final del Mundial 2026, la Argentina remontó el partido contra Egipto tras empezar con un 0-2 en contra y logró avanzar a cuartos al sellar el 3-2 a los 93 minutos, con una destacada actuación de Lionel Messi, que amplió su récord a 20 goles en el torneo. Con este resultado, el plantel dirigido por Lionel Scaloni enfrentará al ganador del duelo entre Colombia vs. Suiza en la siguiente ronda de eliminación.

Mundial 2026: la victoria de la Argentina y remontada de Messi a Egipto

El partido por el pase a cuartos de final de la Copa del Mundo, repleto de momentos emocionantes para los fanáticos, quedó sellado por el rendimiento de Messi cuando la Albiceleste parecía quedarse fuera.

El delantero Lionel Messi #10, de Argentina, festeja un gol durante el partido del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto en el Atlanta Stadium de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, el 7 de julio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Entre los medios estadounidenses, la repercusión de la actuación se vio reflejada en la definición de The New York Times, que calificó el partido como una de las mayores remontadas en la historia de los Mundiales. “Tras la victoria contra Cabo Verde, Scaloni habló de las cualidades intangibles de este equipo: la fortaleza de carácter, la resiliencia. Justo cuando crees que la Argentina está eliminada, se recuperan", escribieron.

A su vez, CNN resaltó el factor emocionante de la remontada. “La forma en que lo consiguieron y la rapidez con la que lo hicieron quedarán grabadas en la historia tras 23 de los minutos más dramáticos que el Mundial de 2026, o cualquier edición de este torneo, pudiera haber ofrecido“, indicó.

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