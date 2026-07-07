A qué hora de EE.UU. juega Argentina vs. Egipto hoy: en vivo el partido de octavos de final del Mundial 2026

Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el Estadio Atlanta por los octavos de final del Mundial 2026. El partido será arbitrado por François Letexier y el ganador va a jugar los cuartos de final el 11 de julio en Kansas City ante el vencedor de Suiza y Colombia.

Hora y cómo ver Argentina vs. Egipto en vivo

El partido está programado para las 12.00 hs (hora del Este en EE.UU.) / 11.00 hs (Central) y 9.00 hs (Pacífico). En cuanto al horario argentino, empezará a las 13.00 hs.

La transmisión en inglés corre por FOX , la cadena que emite todos los cruces de eliminación directa desde octavos hasta la final.

, la cadena que emite todos los cruces de eliminación directa desde octavos hasta la final. En español, Telemundo concentra la cobertura completa desde esta instancia del torneo.

desde esta instancia del torneo. Para streaming, las opciones son la app de FOX Sports, Peacock (con los 104 partidos del torneo), la aplicación de Telemundo y servicios como Fubo, que integran ambas señales sin necesidad de cable tradicional.

El partido entre Argentina y Egipto en el Mundial 2026

La Albiceleste busca convertirse en la primera selección desde Brasil, campeón en 1958 y 1962, en revalidar el título del Mundial de forma consecutiva. El equipo no mantuvo la valla en cero ante Jordania y Cabo Verde, algo que genera cierta atención en la previa, aunque sigue siendo letal en ataque.

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Egipto llega con la confianza de haber hecho historia: nunca antes había ganado un cruce de eliminación directa en una Copa del Mundo, hasta el triunfo por penales ante Australia.

Si avanza, será la quinta selección africana en alcanzar unos cuartos de final mundialistas. Mohamed Salah, su capitán, es el jugador que más ocasiones de gol generó en lo que va del torneo.

Historial entre Argentina vs. Egipto

Argentina y Egipto se enfrentaron una sola vez en la historia, en un amistoso disputado en marzo de 2008 en El Cairo, con victoria argentina por 2-0 con goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso, bajo la conducción de Alfio Basile.

Un dato que aporta contexto adicional: este será el trigésimo segundo partido de la Albiceleste ante una selección africana en su historia, con un historial previo de 23 victorias, tres empates y cinco derrotas, según consignó la FIFA.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.