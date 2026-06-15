Argentina se lanza por el bicampeonato en el 6° Mundial de Messi

En su esperado debut en el Mundial, el campeón Argentina choca el martes contra Argelia con toda la fe en que Lionel Messi los guíe en la defensa del título, una hazaña imposible en las últimas seis décadas.

Terminar con la maldición del bicampeonato, que se prolonga desde los triunfos de Brasil en 1958 y 1962, es el objetivo único de Messi en el sexto Mundial de su carrera.

El astro argentino, al que Cristiano Ronaldo debe acompañar en ese récord un día después, está a días de cumplir 39 años pero sigue siendo la mayor atracción del planeta fútbol.

Desde su debut mundialista en 2006, todo gira en Argentina alrededor del Diez, liberado de presión y traumas desde que alzó el ansiado trofeo en Catar 2022.

Para el actual líder del Inter Miami, este Mundial en sus territorios es un regalo que ni siquiera él esperaba tras la consagración en Doha.

Messi no quiso abandonar a sus compañeros en esta misión y será el primero de la fila en el estreno del martes en el estadio Kansas City a partir de las 20.00 locales (01.00 GMT del miércoles).

Su estado físico es la gran incógnita, por mucho que tenga desde hace tres años la MLS a sus pies con un registro de 62 goles en 67 partidos.

Messi encontró a Miami en el pozo de la clasificación y lo hizo campeón del pasado torneo aunque ya no sea el fulgurante jugador que dominó en Europa, especialmente con el Barcelona.

Su talento inagotable lo mantiene como una amenaza para asistir y crear peligro a balón parado.

Con este arma puede acechar otro de los pocos récords que le faltan, el de goles en Mundiales, que ostenta Miroslav Klose con 16, tres más que el argentino.

Para pelear con garantías por el título, sin embargo, Messi necesitará la ayuda de un grupo que se ha acostumbrado a ganar desde la llegada de Lionel Scaloni al banco.

- Álvarez o Lautaro -

A Scaloni, cerebro también de las victorias en la Copa América de 2021 y 2024, no le han faltado dolores de cabeza en esta preparación mundialista.

Argentina no podrá lucir su once de gala en el estreno por la lesión del lateral izquierdo Nicolás Tagliafico.

Emiliano "Dibu" Martínez sigue con molestias de una reciente fractura de dedo de la mano derecha, pero se espera su presencia bajo el arco.

Aparte del relevo de Tagliafico, que pasaría por reconvertir a los centrales Lisandro López o Facundo Medina, el gran interrogante será el acompañante ofensivo de Messi.

Julián Álvarez, el delantero por el que suspiran Real Madrid y Barcelona, trata de estar listo de su problema de tobillo pero Scaloni podría reservarlo en beneficio de Lautaro Martínez.

El resto del once estaría formado por Nahuel Molina o Gonzalo Montiel en el lateral derecho, los centrales Cristian Romero y Nicolás Otamendi y los mediocampistas Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada.

- La Argelia de Zidane -

Argelia será el primer obstáculo de Argentina por el Grupo J, en el que después le esperan Austria y Jordania, en juegos a disputar en Dallas el 22 y 27 de junio.

Para no confiarse ante la escuadra norteafricana, a Argentina le basta con recordar su impactante derrota ante Arabia Saudita en el debut de Catar 2022, que le apretó las tuercas por el resto de la fase de grupos.

Argelia mandó un aviso al vencer a Países Bajos en un amistoso a principios de mes y en su nómina sobresalen varios nombres muy familiares para el aficionado.

Uno de ellos, Luca Zidane, defenderá la portería del país de sus abuelos en el regreso de Argelia a un Mundial tras dos ediciones ausente.

Marsellés como su padre, el icónico Zinedine Zidane, el arquero formado en el Real Madrid compartirá focos con la figura del equipo, Riyad Mahrez.

El ex atacante del Manchester City, de 35 años, capitaneará la presentación en sociedad de una nueva generación argelina, casi toda nacida en países europeos.