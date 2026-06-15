Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este lunes 15 de junio

Este 15 de junio arranca la primera jornada de los Grupos G y H del Mundial 2026, con cuatro partidos entre el mediodía y la noche del Este. El primero enfrenta a España y Cabo Verde a las 12 hs (hora del Este) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y el cierre del día es Irán contra Nueva Zelanda a las 21 hs (ET) en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Horarios y dónde ver los partidos del lunes 15 de junio del Mundial 2026 en Estados Unidos

Los cuatro encuentros se transmiten en inglés por FOX (España vs. Cabo Verde y Bélgica vs. Egipto) y por FS1 (Arabia Saudita vs. Uruguay e Irán vs. Nueva Zelanda).

En español, Telemundo cubre los cuatro partidos. El streaming está disponible en Peacock Premium; en inglés, a través de la aplicación FOX One y la app de Fox Sports. Fubo TV también incluye los canales involucrados.

Hora ET Hora CT Hora PT Partido Sede Canal (inglés) Canal (español) 12 hs 11 hs 9 hs España vs. Cabo Verde Atlanta, GA FOX Telemundo 15 hs 14 hs 12 hs Bélgica vs. Egipto Seattle, WA FOX Telemundo 18 hs 17 hs 15 hs Arabia Saudita vs. Uruguay Miami Gardens, FL FS1 Telemundo 21 hs 20 hs 18 hs Irán vs. Nueva Zelanda Inglewood, CA FS1 Telemundo

Tabla de posiciones del Grupo G y H

Grupo G

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. — Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 — Egipto 0 0 0 0 0 0 0 — Irán 0 0 0 0 0 0 0 — Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. — España 0 0 0 0 0 0 0 — Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 — Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 — Uruguay 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H: España y Uruguay, la cita de mayor peso en la tarde del Este

El partido de las 12 hs (ET) tiene como centro a España, vigente campeona de Europa, con dos interrogantes de último momento. Lamine Yamal, de 18 años, arrastra desde abril una lesión en el isquiotibial izquierdo.

Lamine Yamal, de 18 años, arrastra desde abril una lesión en el isquiotibial izquierdo Khalil Hamra - AP

El técnico Luis de la Fuente no descartó su presencia ante Cabo Verde pero precisó, según ESPN, que en caso de jugar podría ser solo por algunos minutos.

Nico Williams también llegó al torneo con una lesión en el isquiotibial, aunque De la Fuente se mostró optimista sobre su disponibilidad para el debut.

Cabo Verde disputará el primer partido de su historia en una Copa del Mundo. El archipiélago africano, con 530 mil habitantes, clasificó en octubre de 2025 al terminar primero en su grupo en las eliminatorias de la CAF, superando a Camerún.

Cabo Verde disputará el primer partido de su historia en una Copa del Mundo Shane Wenzlick - Photosport

Con 4.033 kilómetros cuadrados de superficie, es el país de menor extensión territorial en la historia del torneo. El gobierno decretó feriado nacional al confirmarse la clasificación.

El partido de las 18 hs enfrenta a Uruguay y Arabia Saudita con sus propias incógnitas. La selección celeste, conducida por Marcelo Bielsa, podría no contar con José María Giménez tras este arrastrar una lesión muscular que pone en duda su presencia en Miami Gardens.

La selección celeste, conducida por Marcelo Bielsa, podría no contar con José María Giménez en el primer partido del Mundial 2026 Matilde Campodonico - AP

Arabia Saudita, por su parte, estrena técnico. Georgios Donis asumió en abril de 2026 tras el despido de Hervé Renard, quien lideró al equipo en Qatar 2022.

Grupo G: las últimas balas de De Bruyne, Lukaku y Salah en un Mundial

El partido de las 15 hs (ET) en Seattle concentra el mayor peso de figuras veteranas del día. Kevin De Bruyne (34 años, Nápoli), Romelu Lukaku (33, Nápoli) y Thibaut Courtois (34, Real Madrid) encabezan a Bélgica bajo las órdenes del técnico Rudi Garcia en lo que podría ser su despedida del torneo.

Los Diablos Rojos salieron en fase de grupos en Qatar 2022 y buscan retomar el nivel del tercer puesto que obtuvieron en Rusia 2018, su mejor actuación histórica según FIFA. Youri Tielemans lleva la cinta de capitán.

La selección de Bélgica salieron en fase de grupos en Qatar 2022 Instagram @teammellifootball

En el arco contrario juega Mohamed Salah, que ese mismo 15 de junio cumple 34 años: el partido de Egipto ante Bélgica en Seattle cae en su cumpleaños.

El cierre del día, a las 21 hs, enfrenta a Irán y Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Inglewood, estadio de los Rams y los Chargers de la NFL. La participación iraní en este Mundial estuvo en cuestión durante meses por las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

Irán y Nueva Zelanda se enfrentan el mismo 15 de junio a las 21 hs (hora del Este)

El mediocampista Mehdi Taremi encabeza el plantel asiático, que llega como vigésima selección del ranking FIFA frente a una Nueva Zelanda ubicada en el puesto 85.

Los resultados de este lunes definen los primeros puntos de los Grupos G y H. La segunda jornada de ambas zonas se juega el domingo 21 de junio: España enfrenta a Arabia Saudita en Atlanta a las 12 hs (ET); Bélgica a Irán en Inglewood a las 15 hs (ET); Uruguay a Cabo Verde en Miami Gardens a las 18 hs (ET); y Nueva Zelanda a Egipto en Vancouver a las 21 hs (ET).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.