Artes marciales, provocaciones y una jaula: las escenas más extravagantes del cumpleaños de Trump en la Casa Blanca

WASHINGTON.– Donald Trump celebró sus 80 años como solo él podía hacerlo: con una mezcla de poder, espectáculo, provocación y geopolítica. Apenas unas horas después de anunciar un acuerdo con Irán para intentar poner fin a cuatro meses de guerra, el presidente de Estados Unidos convirtió el Jardín Sur de la Casa Blanca en una arena de artes marciales mixtas, rodeado de su familia, de buena parte de su administración y de miles de invitados que ovacionaron la inédita velada de UFC Freedom 250.

Fue una escena sin precedentes en la historia de la residencia presidencial. Trump salió del Despacho Oval junto a Dana White, el presidente de la Ultimate Fighting Championship y uno de sus aliados más cercanos, y caminó hacia un estadio temporal de acero de 600 toneladas, bautizado como “La Garra”, montado frente a la Casa Blanca con pantallas gigantes, una estructura de casi 30 metros de altura y una jaula octogonal preparada para siete combates profesionales.

El presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el presidente y director ejecutivo de la UFC, Dana White, y otras personas posan para una foto dentro del octágono tras el evento UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca Alex Brandon - AP Pool

Antes del inicio de las peleas, el mandatario apareció en el histórico balcón Truman para presenciar la interpretación del himno nacional. Al atardecer, sobre el horizonte de Washington, una formación “Super Delta” de la Fuerza Aérea, integrada por los Thunderbirds y los Blue Angels de la Armada, sobrevoló la capital como parte de la puesta en escena. Luego, la atención se trasladó al octágono instalado en el césped presidencial, ante más de 4000 espectadores dentro del predio y miles de fanáticos reunidos en la cercana Ellipse para seguir el show en pantallas gigantes.

🇺🇸✈️ The US Air Force Thunderbirds and Navy Blue Angels flew together in a rare joint formation over Washington, D.C.



The flyover opened UFC Freedom 250, a White House event held to celebrate Donald Trump’s 80th birthday and the upcoming 250th anniversary of American… pic.twitter.com/8JqOiYQOkB — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026

La velada, el primer evento deportivo profesional celebrado en la Casa Blanca, formó parte de las celebraciones oficiales por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, pero también funcionó como una postal perfecta del trumpismo: una combinación de patriotismo, cultura de masas, épica militar, culto personal y desafío deliberado a las normas tradicionales del poder.

Durante unas horas, la mansión ejecutiva se transformó en un enorme reality show. Los luchadores calentaron en espacios del complejo presidencial y salieron hacia la jaula desde el interior mismo de la Casa Blanca. La música retumbaba contra la fachada del balcón Truman, mientras los salones del poder se llenaban de peleadores, comentaristas, figuras del espectáculo y funcionarios del más alto nivel, desde el vicepresidente JD Vance hasta el secretario de Estado Marco Rubio.

Trump y Melania regresan a la Casa Blanca después del evento de artes marciales mixtas “UFC Freedom 250”, celebrado en el Jardín Sur de la Casa Blanca BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El propio Trump siguió los combates desde la primera fila junto a Melania Trump. En algunos momentos, alternó la atención entre la jaula y su teléfono: mientras la banda de los Marines interpretaba Thunderstruck, de AC/DC, el presidente publicaba detalles del acuerdo con Irán en sus redes sociales y hablaba con periodistas sobre el alcance de la negociación.

Trump, el segundo octogenario en ocupar la presidencia después de Joe Biden, quiso exhibir el acuerdo como una conquista personal y como una prueba de vigor político. Antes del evento, había asegurado que sus predecesores no habían conseguido un resultado semejante y amenazó con reanudar los ataques militares si Irán no avanzaba hacia un pacto nuclear definitivo. También sugirió que Estados Unidos podía convertirse en “guardián de Medio Oriente” a cambio de una parte de los ingresos de la región, una frase que volvió a alimentar las críticas sobre su visión transaccional de la política exterior.

El UFC Fan Fest en la Ellipse de la Casa Blanca, antes de las peleas en el Jardín Sur Allison Robbert - FR172296 AP

Mientras tanto, varios luchadores vencedores se acercaron al presidente después de sus combates para saludarlo o dedicarle sus triunfos. Bo Nickal, tras derrotar a Kyle Daukaus por nocaut, trepó la reja del octágono para estrecharle la mano. Trump tomó sus guantes rojos y le dio una palmada en el hombro sudoroso. “Esto es increíble”, dijo después Nickal, señalando al mandatario durante una entrevista con Joe Rogan, el popular comentarista de la UFC.

Otro de los momentos más polémicos llegó cuando el peso pesado Josh Hokit le colocó un objeto alrededor del cuello a Trump y pronunció un discurso cargado de insultos que incluyó elogios al presidente y un ataque contra la exprimera dama Michelle Obama. “Michelle Obama es un hombre, ¿verdad, Estados Unidos?”, gritó frente al mandatario, en una escena que se volvió rápidamente viral.

MMA FIGHTER JOSH HOKIT ON THE WHITE HOUSE LAWN: “MICHELLE OBAMA IS A MAN!” pic.twitter.com/lODK3EjtR4 — TheBlaze (@theblaze) June 15, 2026

La escena reforzó las críticas de quienes acusaron al mandatario de degradar la solemnidad de la Casa Blanca y convertir la sede del poder estadounidense en una plataforma de espectáculo político y provocación cultural.

También hubo cuestionamientos por la comercialización del evento. La lona del octágono exhibió patrocinios de grandes compañías y de organizaciones alineadas con el universo conservador, entre ellas Rumble, EasyPost y Turning Point USA. Para los detractores de Trump, esa presencia corporativa dentro de la Casa Blanca resumió una de las marcas de su presidencia: la mezcla constante entre poder público, intereses privados, política partidaria y marca personal.

Fuegos artificiales explotan sobre la Casa Blanca durante las peleas de UFC Freedom 250 en el Jardín Sur Rod Lamkey - FR172078 AP

La Casa Blanca sostuvo que la UFC asumió el costo total del evento, estimado en unos 60 millones de dólares. Aun así, la magnitud de la producción alimentó el debate. Según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada días antes, solo el 16% de los estadounidenses consideraba apropiado organizar una velada de UFC en la Casa Blanca, mientras que el 46% la veía inapropiada.

En lo deportivo, la noche dejó resultados contundentes y una gran sorpresa. El estadounidense Justin Gaethje derrotó por nocaut técnico al español Ilia Topuria después de cuatro asaltos y le arrebató el cinturón de peso ligero. Topuria, que llegaba invicto con 17 victorias, fue castigado especialmente a partir del tercer round y no recibió autorización médica para disputar el quinto asalto. Trump y Melania subieron luego al octágono para felicitar a Gaethje, que le deseó feliz cumpleaños al presidente.

También hubo una ovación para el boxeador británico Tyson Fury, una victoria rápida del brasileño Diego Lopes sobre Steve Garcia y un título pesado para el francés Ciryl Gane, que venció por nocaut técnico al brasileño Alex Pereira. En las inmediaciones, los fanáticos siguieron el espectáculo como una celebración patriótica. “Es simplemente algo típicamente estadounidense”, dijo Mark Toone, exmarine de 50 años. “Celebremos nuestra bandera y nuestro país”.

Agencias Reuters, AFP y ANSA