¿Avanza una depresión tropical en el sur de Texas?: habrá lluvias, tormentas y amenaza de inundaciones

Texas es el principal foco meteorológico de la semana producto de la llegada de una masa de humedad tropical que provocará lluvias persistentes y elevará el riesgo de inundaciones repentinas. Aunque el sistema aún no se convirtió en una depresión tropical, las autoridades mantienen bajo vigilancia su evolución.

Texas bajo riesgo de inundaciones: cuánto lloverá y qué zonas serán afectadas

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), comenzará a desarrollarse un episodio prolongado de precipitaciones intensas que afectará desde el sur de Texas hasta el valle inferior del río Mississippi.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) proyecta acumulados generalizados de entre cuatro y seis pulgadas (10 y 15 centímetros) en el sur de Texas NWS

Las precipitaciones más importantes se concentrarán sobre la costa texana y se extenderán hacia Louisiana. Durante los próximos tres días se prevén acumulados generalizados de entre cuatro y seis pulgadas (diez y 15 centímetros), aunque algunas zonas podrían registrar valores superiores. Este escenario aumentará considerablemente el peligro de inundaciones repentinas y desbordes localizados.

El organismo también advirtió que, a partir del martes por la tarde, la lluvia de origen tropical comenzará a intensificarse en el sur de Texas y posteriormente avanzará hacia otros sectores de la costa texana durante la madrugada del miércoles.

Perturbación en el Golfo: probabilidades de convertirse en depresión tropical cerca de Texas

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que una vaguada de baja presión ubicada sobre el noreste de México generará actividad desorganizada de lluvias y tormentas.

Durante este lunes no se espera un desarrollo significativo debido a que el sistema permanecerá sobre tierra firme. Posteriormente, entre el martes por la noche y el miércoles, podría desplazarse nuevamente sobre las aguas del noroeste del Golfo.

El fenómeno climático, que afectará el sur de Texas a partir de este martes por la tarde y avanzará hacia la madrugada del miércoles, es impulsado por una masa de humedad tropical que chocará con un frente frío en descenso SPC

Las probabilidades oficiales de desarrollo seguirán siendo reducidas:

0% de probabilidad durante las próximas 48 horas.

30% de probabilidad durante los próximos siete días.

El organismo enfatizó que, independientemente de la evolución tropical, el este y el sur de Texas, junto con Louisiana, podrían experimentar fuertes precipitaciones a lo largo de la semana. Las autoridades remarcaron que el peligro no dependerá de que la perturbación adquiera características tropicales. Aunque nunca llegue a convertirse en ese tipo de tormenta, representará una amenaza seria por la cantidad de lluvia que será capaz de producir.

Inundaciones en Texas y el sur de EE.UU.: alertas y rescates por las tormentas

De acuerdo con Fox Weather, millones de personas desde Texas hasta Georgia permanecerán expuestas a inundaciones repentinas. En este sentido, las autoridades locales ya comenzaron a registrar las primeras consecuencias.

Durante la madrugada del lunes, la oficina del sheriff del condado de Burleson, en Texas, informó que cinco vehículos quedaron atrapados en zonas anegadas por la acumulación de agua. Todos los ocupantes fueron rescatados y no se reportaron heridos. Este escenario se verá favorecido por la llegada llegada de una enorme masa de humedad tropical que avanzará hacia el norte y chocará con un frente frío en la región.

El video que muestra la inundación en Kingsland, Texas

Houston y Corpus Christi: las ciudades con mayor riesgo de lluvias e inundaciones

Según Fox Weather, ciudades como Houston y Corpus Christi permanecerán bajo un nivel dos sobre cuatro de amenaza por inundaciones al menos hasta el martes. Los especialistas señalaron que el comportamiento definitivo del sistema todavía presenta incertidumbre. Sin embargo, algunos modelos meteorológicos indican que los efectos podrían prolongarse hasta el viernes e incluso extenderse hacia el próximo fin de semana.