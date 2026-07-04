Argentina "va a competir hasta el final", dice Messi tras pase a octavos

Argentina "compite y va a competir hasta el final", celebró Lionel Messi este viernes, tras vencer en la prórroga a Cabo Verde 3-2, avanzar y citarse con Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El vigente campeón del mundo trabajó más de lo esperado para vencer a un orgulloso equipo de Cabo Verde que vendió cara la derrota.

Lionel Messi (29') abrió la cuenta para la albiceleste pero el centrocampista Deroy Duarte (59') empató y llevó el encuentro al tiempo extra. Lisandro Martínez (92') volvió a adelantar a los argentinos, Sidny Lopes Cabral (103') volvió a igualar el encuentro y un autogol de Diney Borges (111') le dio el boleto a octavos a Argentina.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, hicimos lo más difícil que era encontrar el primer gol (...) pero es mata-mata, nadie te regala nada", dijo Messi a periodistas.

"Esta selección compite y va a competir hasta el final", advirtió el capitán del campeón en Catar 2022.

Messi resaltó que no supieron presionar bien a Cabo Verde. "Nos quedaban lejos las líneas (...) quedamos un poco descoordinados, y por eso nos hacían correr porque no podíamos presionarlo bien".