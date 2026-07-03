¿Llueve el 4 de julio? Los estados bajo alerta por tormentas que verán opacados sus festejos del fin de semana largo

El fin de semana largo por el 4 de julio llegará con un escenario meteorológico muy diferente según la región de Estados Unidos. Mientras gran parte de Estados Unidos seguirá bajo una intensa ola de calor, varias entidades deberán prestar especial atención a la posibilidad de tormentas severas y lluvias que podrían alterar desfiles, parrilladas, espectáculos de fuegos artificiales y otros eventos al aire libre.

Tormentas severas en EE.UU.: los estados con riesgo durante el 4 de julio

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente frío que se extiende desde la región de los Grandes Lagos hasta las Llanuras del Norte avanzará lentamente hacia el sur y el este durante el viernes y el sábado.

Ciudades históricas que celebran el aniversario número 250 de la independencia, como Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington D.C. y Chicago, enfrentan la posibilidad de tormentas pasajeras durante la tarde y noche SPC

A medida que el sistema se desplace, favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas sobre una extensa franja del país norteamericano, desde las Llanuras del Norte y del Centro hasta el noreste y la región del Atlántico Medio.

Para este viernes, el organismo mantiene un riesgo reforzado (nivel 3 de 5) de tormentas severas sobre sectores de las Llanuras Centrales y el valle medio del río Mississippi.

Además, existe un riesgo leve (nivel 2 de 5) que se extiende desde las Llanuras hasta el noreste y el Atlántico Medio. Entre los principales peligros previstos figuran abundante actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y la posibilidad de algunos tornados aislados.

El panorama no desaparecerá con el inicio del fin de semana. Para el sábado 4 de julio, el NWS mantiene un riesgo leve de tormentas severas tanto para las Altas Llanuras Centrales como para sectores del Atlántico Medio y los Apalaches Centrales. En esas regiones volverán a repetirse amenazas como vientos intensos, granizo y una probabilidad menor de tornados.

Los estados incluidos dentro de las regiones mencionadas por el pronóstico del NWS son:

Llanuras del Norte: Montana , Dakota del Norte , Dakota del Sur , Wyoming y Nebraska .

, , , y . Llanuras Centrales: Kansas , Colorado y sectores de Oklahoma .

, y sectores de . Valle medio del río Mississippi: Iowa , Missouri , Illinois y partes de Arkansas y Kentucky .

, , y partes de y . Valle de Ohio: Ohio , Indiana y West Virginia .

, y . Atlántico Medio: Nueva York , Nueva Jersey , Pensilvania , Delaware , Maryland , Virginia y Washington D.C. .

, , , , , y . Noreste: Maine, Nuevo Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut y el norte del estado de Nueva York.

Festejos del 4 de julio: las ciudades donde podrían caer lluvias por la tarde

De acuerdo con Fox Weather, el debilitamiento parcial del domo de calor permitirá el ingreso de mayor humedad y favorecerá el desarrollo de tormentas típicas del verano boreal durante el sábado.

Para este viernes, el NWS mantiene un nivel 3 de 5 de riesgo reforzado por tormentas severas en sectores de las Llanuras Centrales y el valle medio del Mississippi NWS

Estas precipitaciones tendrán un comportamiento muy irregular, por lo que resultará difícil determinar con precisión qué localidades serán alcanzadas. Sin embargo, el centro de pronósticos anticipa que varias ciudades donde se realizarán importantes celebraciones por el aniversario número 250 de la independencia podrían verse afectadas por lluvias o tormentas pasajeras.

Entre las ciudades mencionadas figuran Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington D.C. y Chicago, donde las tormentas podrían aparecer durante la tarde o la noche e interferir con eventos al aire libre.

En términos generales, el riesgo de tormentas abarcará una extensa franja comprendida entre el Medio Oeste, el noreste y parte del sudeste del país norteamericano. Fox Weather advirtió que estos fenómenos serán especialmente difíciles de anticipar debido a su carácter disperso y a su rápida evolución.

Costa Oeste: San Francisco y Los Ángeles tendrán clima seco en el feriado

Según Fox Weather, ciudades como San Francisco y Los Angeles tendrán condiciones secas y temperaturas considerablemente más moderadas, con máximas propias de los 60°F (16°C) y 70°F (21°C), respectivamente. No obstante, la ausencia de lluvias también mantiene elevado el riesgo de incendios forestales en sectores del suroeste del país norteamericano, donde continúan las condiciones secas.

Satélite De La NOAA Hoy

Ola de calor en EE.UU.: más de 190 millones enfrentarán temperaturas superiores a 90°F

Según Fox Weather, el domo de calor que afectó durante toda la semana al centro y este de Estados Unidos seguirá presente durante el 4 de julio, aunque con una leve disminución de intensidad respecto de los días anteriores.

La cadena meteorológica señala que más de 190 millones de personas experimentarán temperaturas superiores a 90°F (32°C) durante la jornada festiva. Además, más de 120 millones estarán expuestos a índices de calor superiores a 100°F (38°C) debido a la combinación entre altas temperaturas y elevada humedad.

El pronóstico también advierte que este podría convertirse en el 4 de julio más caluroso en más de una década para varios sectores del noreste y del Atlántico Medio.

Entre las ciudades con posibilidades de acercarse o superar récords históricos de temperatura aparecen Washington D.C., Richmond, Raleigh y Charlotte, donde el calor extremo podría modificar actividades programadas para las celebraciones.