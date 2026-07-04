“Half Eagle Indian Head”: la moneda de hace 118 años que hoy vale más de US$100.000

Las monedas de US$5 Indian Head figuran entre las emisiones más reconocidas de la historia monetaria de Estados Unidos. Dentro de esta serie, la versión acuñada en Denver durante 1908, identificada por la marca de ceca “D”, concentra el interés de especialistas y coleccionistas debido a la combinación de una producción limitada y la dificultad para encontrar ejemplares en estado de conservación excepcional.

Por qué la Indian Head 1908-D de Denver es buscada por coleccionistas

La serie fue diseñada por el escultor Bela Lyon Pratt y estuvo en circulación entre 1908 y 1929. Una de sus principales particularidades es que el diseño fue realizado con grabado en relieve incuso, una característica poco habitual en las monedas estadounidenses de la época.

La moneda valiosa cuenta con una acuñación de 90% oro y 10% cobre Stacks Bowers

Con el paso de las décadas aparecieron pequeños lotes de monedas de 1908-D conservadas en estado sin circular. Según el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), uno de los hallazgos más conocidos estuvo relacionado con la colección de Virgil Brand, de la que surgieron algunos ejemplares con calificaciones superiores a las habituales y que hoy forman parte del reducido grupo de piezas mejor preservadas de esta emisión.

Los especialistas sostienen que encontrar una Indian Head de 1908-D con una calificación MS65 o superior resulta poco frecuente. La mayoría presentan grados inferiores, por lo que las piezas consideradas de calidad gema ocupan un lugar destacado dentro del mercado numismático.

A diferencia de otras emisiones del mismo año, como las acuñadas en Filadelfia o San Francisco, la versión de Denver suele mostrar un brillo menos intenso. En cambio, es habitual encontrar superficies con una textura más mate y tonalidades que combinan reflejos dorados con matices verdosos y anaranjados. Además, la marca de ceca generalmente aparece bien definida.

La marca de ceca "D" se ubica en el reverso Stacks Bowers

Cómo reconocer una Half Eagle Indian Head 1908-D auténtica y valiosa

Para determinar si una moneda Indian Head es original y valiosa, los expertos recomiendan observar ciertos elementos distintivos:

Año: 1908.

Ceca: la Casa de la Moneda de Denver (“D”).

Diseñador: Bela Lyon Pratt.

Borde: juncoso.

Diámetro: 21,60 milímetros.

Peso: 8,36 gramos.

Acuñación: 148 mil unidades.

Composición: 90% oro y 10% cobre.

Anverso: muestra el retrato de un jefe nativo americano con tocado formal, grabado en relieve con la palabra “LIBERTY” en la parte superior y la fecha “1908″ en la inferior. 13 estrellas enmarcan los lados izquierdo y derecho: seis a la izquierda y siete a la derecha.

Reverso: el águila americana tradicional grabada en relieve en el centro, con las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” en la parte superior, “E PLURIBUS UNUM” a la izquierda del águila e “IN GOD WE TRUST” a la derecha del águila. La denominación “FIVE-DOLLARS” aparece grabada debajo del águila y la marca de ceca “D” se sitúa en el extremo izquierdo inferior de la pieza.

Las unidades mejor preservadas se distinguen por presentar un grabado completo, una marca de ceca claramente visible y superficies con brillo original. La ausencia de marcas importantes de circulación también es un factor determinante para que obtengan las calificaciones más altas en los procesos de certificación.

Indian Head acuñada en San Francisco

Cuánto cotiza la Indian Head 1908-D, según PCGS y Heritage Auctions

El valor de estas monedas depende principalmente de su estado de conservación y de la certificación que poseen. En el mercado de coleccionistas, un ejemplar 1908-D con calificación MS65 fue vendido en una subasta de Heritage Auctions por US$74.750.

Las estimaciones actuales indican que las piezas de grados superiores pueden alcanzar una cotización cercana a US$110 mil, según las referencias de precios utilizadas por PCGS.

En términos generales, cuanto mejor sea la conservación de la moneda y menor la cantidad de ejemplares con esa misma certificación, mayor será el precio que los coleccionistas estén dispuestos a pagar por una Indian Head de 1908-D.