Un brindis por los 250 años de Estados Unidos, brillante y decadente a la vez

“Brilla, república que perece”, escribió el poeta Robinson Jeffers en 1925 sobre la corrupta América de los “locos años veinte”, a la que temía “engrosándose pesadamente hacia el imperio”. Sobrevivimos a esa degradación, como sobreviviremos a la actual. Pero los sentimientos gemelos de Jeffers deberían guiarnos al celebrar nuestro 250.º aniversario: brillamos como nación. Pero también nos degradamos.

Si somos honestos este 4 de julio, debemos admitir que los sólidos hombres y mujeres estadounidenses que hicieron la revolución son un recuerdo histórico distante. Hoy nos parecemos más a la Gran Bretaña imperial de 1776 que a los patriotas desaliñados que se rebelaron contra ella. Somos una nación con una brecha escandalosa entre ricos y pobres, más que la república de agricultores y comerciantes que imaginaron nuestros fundadores.

Bekah Pearson visita la Gran Feria Estatal Estadounidense, el 2 de julio de 2026, en Washington JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A los 250 años, Estados Unidos es una nación en la madurez tardía que muestra señales inequívocas de declive. Nuestro sistema político está roto, y nuestros políticos parecen incapaces de resolver grandes problemas sociales o económicos. Nuestro sistema educativo está roto, y los puntajes de nuestros chicos siguen cayendo. Nuestra cohesión social se ha erosionado hasta tal punto que a menudo nos sentimos como dos naciones en lugar de una.

“La corrupción nunca ha sido obligatoria”, imploraba Jeffers. Sin embargo, de algún modo hemos elegido dos veces a un presidente que utiliza el poder con entusiasmo para su propio beneficio político y financiero. Su república brilla, sin duda, pero con ornamentos dorados esparcidos sobre la repisa. Sus héroes son los plutócratas de la Edad Dorada y sus políticas arancelarias mercantilistas, en lugar de los rebeldes que tomaron las armas contra impuestos y aranceles. Publica imágenes de sí mismo como rey, incluso cuando conmemoramos el rechazo de los “abusos y usurpaciones” del rey Jorge III.

Un padre asiste con sus hijos a la Gran Feria Estatal Estadounidense, el 2 de julio de 2026, en Washington JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Y, sin embargo, como escribió Jeffers, Estados Unidos conserva “un esplendor mortal”. Más allá del pantano de Washington, los estadounidenses siguen dispuestos a arriesgarse y fracasar, y saben caer y volver a levantarse. Somos una nación vigorosa que, curiosamente, parece volverse más fuerte con la edad. Seguimos inventando la mejor tecnología, haciendo las mejores películas, grabando la mejor música. Podemos elegir líderes nefastos, pero los sobrevivimos.

Viajar al extranjero suele hacer que aprecie más a Estados Unidos. Durante las décadas en que he informado desde el exterior, era evidente que Estados Unidos, con todos sus errores, seguía siendo el ancla de la seguridad y la estabilidad global. Hacíamos cumplir las reglas que ayudaban a prosperar al mundo, y aunque nuestros aliados a menudo se beneficiaban sin contribuir, generábamos una corriente que levantaba a casi todos los barcos.

Winter Kanu sostiene una bandera estadounidense mientras asiste junto a sus padres a la Gran Feria Estatal Estadounidense, el 2 de julio de 2026, en Washington JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Estados Unidos todavía deslumbra al mundo, pero ha habido un cambio. Pasé la última semana en Tailandia, un país que alguna vez estuvo firmemente dentro del campo gravitatorio estadounidense, pero que ahora es sacudido por las superpotencias en pugna: un Estados Unidos en retirada y una China en ascenso. Turistas chinos abarrotan el aeropuerto de Bangkok; una pared de carteles publicitarios de vehículos eléctricos chinos bordea las autopistas.

Como invitado en una conferencia organizada por la consultora Kearney, escuché a analistas extranjeros repetir que Estados Unidos se ha convertido en un socio poco confiable y a veces abusivo. El antiguo orden liderado por Washington ha terminado, coincidieron oradores de Reino Unido, India y Malasia. Lo que emerge es la fragmentación, en Medio Oriente, en los países de la ASEAN en el sudeste asiático y en Europa.

Banderas estadounidenses están clavadas en el césped frente a un cartel de Trump en la víspera de las celebraciones por el 4 de Julio, el 3 de julio de 2026, en Washington JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El único orador que realmente celebró al presidente norteamericano, Donald Trump, fue el chino. “Trump es un disruptor para todos, pero una gran noticia para China”, dijo. Trump y el presidente Xi Jinping están “convergiendo” hacia China.

Estados Unidos puede estar en retirada, pero el resto del mundo ocupa ese espacio. Incluso mientras Trump impone aranceles, otros países se apresuran a sumarse a nuevas alianzas de libre comercio. El comercio crece más rápido que la economía global, señaló un orador. La globalización no ha muerto; más bien se está reconfigurando y adaptando. Trump desenchufó el sistema, pero la energía sigue encendida. El futuro liderado por Estados Unidos es incierto, por lo que las empresas planifican múltiples futuros.

Una bandera estadounidense cuelga del edificio Marriner S. Eccles de la Reserva Federal, el 2 de julio de 2026, en Washington FINN GOMEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los tailandeses me dicen que no quieren vivir bajo hegemonía china –como la gente en toda Asia, temen el ascenso del poder chino–. Pero tampoco confían ya en Estados Unidos. Somos demasiado erráticos y egoístas. Exigimos respeto a otras naciones, pero no lo ganamos. El país más popular del sudeste asiático hoy es Japón –el brutal imperialista de hace 80 años–. Hoy los japoneses son vistos como confiables y pacientes. Son predecibles, en un mundo que no lo es.

Los fuegos artificiales seguirán estallando el 4 de julio (aunque podría prescindir de un largo y pirotécnico discurso presidencial antes). Celebraré este feriado por primera vez sin mi padre, que murió apenas cinco días antes de cumplir 105 años el año pasado. Cada año anunciaba que iba a dar un “discurso patriótico” y luego gritaba nuestro número de calle y código postal. La historia estadounidense aún me conmueve hasta las lágrimas, pero soy sentimental: “Papá, ¿lloras en todas las películas?”, me preguntó una vez uno de mis hijos.

Un visitante espera en la fila para hablar con el artista Scott LoBaio durante la Gran Feria Estatal Estadounidense, en Washington, el 2 de julio de 2026 Tom Brenner - FR117851 AP

Como estadounidenses, subimos, caemos, volvemos a subir. Jeffers quería asegurarse de que en ese viaje mantuviéramos la mirada en algo elevado. “Pero por mis hijos”, escribió, “quisiera que mantuvieran distancia del centro que se espesa… cuando las ciudades yacen a los pies del monstruo, solo quedan las montañas”.

Nuestra nación tiene una capacidad extraordinaria para seguir escalando, incluso en los peores momentos. Nuestra “declaración de independencia” hace 250 años fue una aspiración. Seguimos intentando cumplir la promesa de que “todos los hombres son creados iguales” y de que existe un derecho universal a la “vida, libertad y la búsqueda de la felicidad”. Hemos tenido buenos líderes y terribles, pero cada año, pese a la adversidad, recordamos de qué trata esta historia. Y pensamos en lo afortunados que somos, todavía, de formar parte de la historia estadounidense.